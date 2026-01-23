17 января не стало Кирилла Кириченко — яркого учителя математики московской школы № 1517, которого читали 60 тыс. человек. «Афиша Daily» поговорила с друзьями и учениками Кирилла и их родителями, чтобы узнать, как ему удалось выстроить крепкие отношения с подростками. И разобралась, что может помочь детям справиться с утратой значимого взрослого.

«Моя миссия — показывать, что учителя бывают разными»

Кирилл Кириченко начал работать школьным учителем в 2015 году. Отучившись на математическом факультете МПГУ, он проработал в московской школе №1517 около пяти лет как учитель математики и классный руководитель. Кириченко активно вел собственные блоги в соцсетях — например, телеграм-канал «дневник плохого учителя», в котором записывал кружочки для подписчиков, делился видео со своими учениками, с друзьями из отпуска и не только, а также размышлениями о репетиторстве, преподавании и проблемах современных школьников.

В интервью изданию «Мел» и ютуб-каналу «Посиделки» Кирилл делился, что учеба в МПГУ давалась ему с трудом, а главным вдохновением того, каким должен быть классный руководителем, стала его собственная школьная учительница Елена Викторовна, которая «зарабатывала на своих знаниях». При этом стать педагогом в школе сам Кириченко, по его словам, решил по фану — и оказалось, что это ему по душе.

«На работе я проживаю жизнь. Я не работаю в школе, я живу там, — рассказывал Кириченко. — Поэтому я тот самый учитель, который и прической новой похвастается, и переживаниями поделится. Дети очень любят у меня в кабинете тусить, мы наводим уют. И я перед ними настоящий, они уважают меня за честность».

Осенью 2025 года Кирилл рассказал в своем канале, что у него диагностирована депрессия. Вскоре преподаватель заболел пневмонией, которую назвал «адом на земле», и попал в больницу. Несмотря на тяжелое состояние и поражение легких, Кириченко продолжал делиться с подписчиками своими чувствами, а в одном из последних постов он написал: «Есть такой фильм из детства, „Стюарт Литтл“. Там была фраза, которая засела у меня с детства и до сих пор помогает: „Знай, что за каждым закатом следует рассвет“». 17 января 2026 года сестра Кирилла Ирина сообщила о его смерти.

Видео: @kirill.protiv

«У меня не было ни единой мысли, что нужно делать что-то иначе»

В день смерти Кирилла Кириченко в телеграме появился чат «Кирилл: дневник памяти „плохого учителя”“, в который за сутки вступили более двух тысяч человек. Среди них — подписчики учителя, его ученики и их родители, знакомые и коллеги. Создательницей сообщества стала одногруппница Кирилла Анастасия Гришина: она организовала сбор средств на помощь семье Кириченко, собрав общими усилиями более 1 млн рублей за два дня.

«С Кириллом меня познакомил университет, первое впечатление — нарцисс, как сейчас помню! Но чем дальше учились, тем больше он раскрывался с другой стороны», — рассказала Анастасия. По ее словам, «до конца вместе» они не доучились, а спустя некоторое время девушка наткнулась на соцсети Кирилла. « Он привносил в нашу педагогическую жизнь вдохновение, позитив, мотивацию, — поделилась Гришина. — Смотря на него, становилось легче морально и физически, потому что в нынешних реалиях педагогический труд крайне тяжел во всех смыслах».

«Узнав о случившемся, у меня не было ни единой мысли, что что-то нужно делать иначе, однозначно: отдать дань памяти, сказав ему негласное „спасибо“ за то, чему он нас научил в своем блоге», — добавляет Анастасия. Помощь со сбором средств оказал и Иван Борисов — друг и одногруппник Кирилла Кириченко.

«Дети в первую очередь потеряли друга»

Среди участников чата памяти Кирилла Кириченко много и тех, кому он преподавал, а также родителей школьников. Анна Прасолова в разговоре с «Афишей Daily» поделилась, что ее дочка стала ученицей Кирилла Кириченко два года назад, когда перешла в новую школу. «Вечером мы сели с ней обсуждать, как прошел ее день. Это был такой восторг от учителя», — делится Прасолова.

Позднее Анна сама подписалась на соцсети Кириченко и «была поражена харизматичностью, позитивом, желанием жить жизнь и делать это весело». «Многие дети, особенно подростки, не каждому доверяют, с ними бывает тяжело. Кирилла Николаевича они очень уважали. Несмотря на его предрасположенность к ребятам и их доверие, они воспринимали его в первую очередь как педагога», — рассказывает мама школьницы.

«Дети уважали его, соблюдали субординацию, готовились к уроку. При этом они видели в нем и учителя, и друга. Совместить в себе оба эти качества — талант и дар, который есть не у каждого», — размышляет Анна.

Смерть Кирилла Кириченко стала для семьи Прасоловой «большой потерей». «На следующий день после ухода учителя дочка встала утром и поехала в церковь заказывать молебен и ставить свечку об упокоении. Для подростка это значит, что в душе у него сильная боль и скорбь. Видеть это — дорого стоит: дети в первую очередь потеряли друга . Кирилл Николаевич принимал всех — и своих учеников, и выпускников, которые приходили поговорить и поделиться проблемами, а он их выслушивал».

Видео: @kirill.protiv

Дарья Хорольская, мама ученика Кирилла Кириченко: «Дети рыдают вместе с родителями»

«В 2023 году мы с лучшей подругой отдавали наших сыновей в пятый класс в одной школе. Однажды она мне скинула фотографию Кирилла и спросила: “Как ты думаешь, кто это?” Я подумала, что это ее новый возлюбленный, но оказалось, что это новый классный руководитель ее сына. Я тогда пошутила: “Все, перевожу сына к тебе” — мы посмеялись, но я действительно это сделала.

В прежнем классе классным руководителем моего сына должна была стать учительница биологии — та же, что когда-то преподавала и у меня. Увидев Кирилла, я подумала, что надо идти в ногу со временем. Учителя старой закалки — это одно, а люди, которые получили образование здесь и сейчас, которые понимают, как работает обучение сегодня, это намного круче. О переводе своего сына в параллель, где его классным руководителем стал Кирилл, я не пожалела ни разу.

Со временем мы с Кириллом стали хорошими друзьями. Так сложилось, что я решила стать единственным представителем родительского комитета: все вопросы других мам и пап по обучению проходили через меня — я собирала обратную связь, затем обсуждала ее с Кириллом как классным руководителем и учителем, а потом предлагала взрослым совместное решение проблем и компромиссы. Это облегчало процесс коммуникации в классе для всех и сильно сблизило нас: мы делились личными историями, заботились о детях и подружились сами.

От других педагогов Кирилла отличали взгляды на жизнь: он смотрел в одну сторону с учениками, и это давало им взаимопонимание. Они понимали друг друга — и мы родители удивлялись, как это помогало создавать им особенный коннект.

Открытость Кирилла в соцсетях — это его собственное лицо. Он, как и я, считал, что нужно быть, а не казаться, не бояться быть изгоем, если тебя кто-то не понимает — а не все “взрослые” понимали, зачем учителю быть таким открытым в соцсетях. Своим примером он показывал, как важно быть искренним, быть на одной волне со своими подопечными — и что они заплатят тем же самым в ответ не только отношением к такому учителю, но и любовью к его предмету, даже если он трудный .

Сын тяжело переживает утрату любимого учителя. Я готовила завтрак на кухне, когда узнала о смерти Кирилла от его сестры — и у меня все упало из рук. Рядом сидел сын и спросил, что случилось. Я сказала, что нашего Кирилла Николаевича больше нет. Он взялся за голову, начал рвать волосы и спрашивать: “Как нет? В смысле? Как так может быть?”

Ему всего 13 лет: он понимает, что такое жизнь и смерть, какая тонкая грань между ними, на которую ты иногда не можешь повлиять. Я стараюсь поддерживать, объясняю, что иногда жизнь бывает несправедливой, жестокой и что от нас могут уходить прекрасные люди, которые могли дать много светлого.

Дети рыдают вместе с родителями . Кирилл был замечательным человеком, о котором тяжело говорить в прошедшем времени. Может быть, не все понимали его подходы, но большая часть школы искренне любила его».

Видео: @kirill.protiv

Как дети переживают утрату значимого взрослого — как им помочь с этим справиться

Светлана Шаталина Психолог и коуч, руководитель отдела психологической экспертизы сервиса для заботы о ментальном здоровье zigmund.online

«Утрата значимого взрослого — учителя или наставника — для ребенка может стать сильным и внезапным переживанием. Уходит человек, с которым было связано что-то важное и ценное. В такие моменты ребенок чувствует растерянность, пустоту, боль или недоумение — и не всегда понимает, что именно с ним происходит.

Дети проживают горе иначе, чем взрослые . Их реакции могут быть непоследовательны: периоды внешнего спокойствия могут сменяться резкими эмоциональными всплесками, замкнутостью или тревогой. Это нормальные формы проживания утраты. Задача взрослых рядом — не торопить ребенка и не обесценивать его чувства. Детям нужно пространство, где можно говорить о потере, задавать вопросы, вспоминать человека, который был важен, и выражать разные эмоции, в том числе молчание.

Поддержкой может стать сохранение связи с образом наставника через память: разговоры о том, чему он научил, какие ценности передал, что осталось как внутренний опыт. Это помогает ребенку не “забыть” человека, а встроить этот опыт в свою жизнь.

Если взрослые замечают, что напряжение, страх или замкнутость сохраняются длительное время, важно обращаться за профессиональной помощью. Горе — это процесс, и пройти его легче, когда рядом есть внимательные и устойчивые взрослые».

Вдохновение и наследие

Пример Кирилла Кириченко помог его ученикам и подписчикам блога определиться с будущей профессией. Один из таких примеров — Виктория, выпускница Кирилла: благодаря нему она поступила в педагогический вуз и уже работает репетитором .

«Я училась у Кирилла Николаевича в 9-м классе, а в 10-м и 11-м ушла в другое здание школы, но по-прежнему приходила к нему и помогала проверять самостоятельные и контрольные. Потом мы шли в магазин около школы и он покупал что-то вкусное нам обоим, не позволяя мне за себя заплатить, — вспоминает девушка. — После моего выпуска он так радовался, что я поступила в один из лучших вузов, а я была счастлива, что он у меня был. Благодаря нему я смогла увидеть профессию изнутри и еще больше в нее влюбиться».

По словам Виктории, Кирилл Кириченко был «совершенно не таким», как другие учителя. «Открытый всему миру, настоящий, с острым юмором, — объясняет она. — Вот так посмотришь: молодой парень, что-то кривляется на видео, дурачиться, как он может учить детей? А он с успехом выпускал самые сложные классы, от которых отказывались все. Он не видел в учениках пришельцев, из-за чего дети доверяли ему, а он детям».

Видео: @kirill.protiv

Екатерина, учительница математики и подписчица Кирилла Кириченко: «Я еще сомневалась, стоит ли идти работать в школе, но блог Кирилла склонял меня в сторону „за“»

«В 2021 году я незадолго до выпуска из школы осознала, что не хочу работать в IT-сфере, как планировала. Я очень любила математику — решать задачи, примеры, и тогда решила поступить на математический факультет, после которого самым очевидным вариантом было идти преподавать этот предмет в школе.

О блоге Кирилла Кириченко я узнала в TikTok. Молодой мужчина работает учителем математики и ведет об этом блог: чем больше я смотрела его ролики, тем больше убеждалась, что „когда вырасту, хочу так же“ .

Студенткой я начала работать репетитором. Тогда я еще сомневалась, стоит ли идти работать в школе, но блог Кирилла склонял меня в сторону “за”. Своими видео он показывал, что учитель — прежде всего человек, который живет жизнь, может вести блог, модно одеваться, быть свободным и открытым. Помню, у него был ролик, как в 4 утра он на вечеринке, а в 8 уже ведет урок. Мне кажется, это и есть жизнь, и педагоги — точно такие же люди, как и любые другие работники. Его открытость наводила на мысли, что если и быть учителем, то только таким.

Работать в школе я начала в 2025 году. Новым было все: коллектив, режим дня — это очень тяжело. Но вечером заходишь в соцсети, видишь посты других учителей, Кирилла — и становится легче дышать.

Когда я чувствовала себя одиноко и казалось, что никто не может меня понять, учителя, чьи блоги я смотрела (а сегодня таких уже немало), поднимали настроение и давали мотивацию. Большим источником вдохновения был как раз-таки Кирилл. Говорю так не потому, что случилось такое горе, а потому что так оно и было на самом деле. Все-таки человек, которого я смотрела уже несколько лет без перерыва, тоже математик!

Я буду бесконечно благодарна ему за то, что именно его блог показал, каким может быть учитель, устранил во мне сомнения в выбранном пути. В такой профессии, как учитель, ничего не получится, если не будет вдохновения. Его источники могут разными. Я тоже вдохновляюсь по-разному. Но Кирилл был одним из главных в этом».

Почему учителям важно быть открытыми в соцсетях

Ксения Зайцева Ведущий методист-эксперт детских программ университета Zerocoder, автор телеграм-канала « Интеллектуальная хулиганка

«Людям трудно разделять профессионала на рабочем месте и частное лицо — друга, супруга, партнера. В России к педагогам нередко относятся с предубеждением: им якобы нельзя выйти на пляж в купальнике, выложить фото в соцсетях и просто наслаждаться летом, как это делают школьники или их семьи. Иногда даже из-за некоторых родителей, которые не умеют отделять личное от профессионального, бывают случаи увольнений высоко компетентных, любимых детьми педагогов. В их защиту писались петиции, отклики детей, чтобы вернуть преподавателя обратно.

Мои друзья-учителя нашли выход: ведут два аккаунта — публичный профессиональный и приватный для близких. Для меня это выглядит как цифровое раздвоение личности. Такое разделение вредит ментальному здоровью педагогов, и дети это чувствуют: им кажется, что учитель неискренен с классом. Только подлинная открытость, сила характера за пределами школы и аутентичность побуждают ребят видеть в педагоге современного наставника.

Дети тоже проницательны: они ищут аккаунты учителей, анализируют их стиль подачи, внешний вид, зашел контент или нет.

Им нужна не «машина для оценок и проверок», а живой, увлеченный человек — как те вдохновляющие примеры из популярных соцсетей.

Отдых, творчество, танцы, легкий юмор, простая уверенность перед камерой и способность упаковывать смыслы в яркий формат — все это только укрепляет доверие, и если они есть в соцсетях, то это может стать ключом к сердцу ученика.

Мы должны адаптироваться к современным реалиям. Клиповое мышление и нахождение в соцсетях — данность. Современные дети, просмотрев короткие ролики на предметную тему, могут даже выучить урок. Главное — доверять им, поддерживать и воспринимать на равных: дети это очень ценят и уважают . Я знаю педагога, который к детям всегда обращался на „вы“, разговаривал с ними как с коллегами, и ученики раскрылись по-новому.

Молодые учителя, которые только набирают опыт преподавания, максимально включены и идейны, у них свежий взгляд на обучение и часто отличный от старожилов школы подход к детям. Но если заслуженные учителя будут гнобить такие молодые дарования, давать наставления и всегда встревать с советами, молодые звездочки быстро затухают: им становится некомфортно, а вместо свободы профессиональной самореализации они получают непрошенные советы. К таким советам добавляются возмущения родителей, что приводит молодых педагогов к быстрому выгоранию и желанию уйти в другую сферу деятельности.