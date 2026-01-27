«Мы очень хотели детей». Существует ли биологическая несовместимость партнеров?

Через несколько лет Анна встретила своего нынешнего мужа и практически сразу после свадьбы ей удалось забеременеть. Сейчас у них четверо детей. «Когда я забеременела в первый раз, я была в шоке. Думала, что это все происходит не со мной. Первым делом я погладила свой живот и сказала: „Как долго я тебя ждала, Александра“, — говорит Анна. — Но мне жаль первого мужа, потому что я знаю, что у него так и нет своих детей, и считаю себя в какой-то степени предательницей».