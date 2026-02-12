Знаю о чужой измене, что делать? Отвечают психолог и философы

«Паша (все имена в этой истории изменены. — Прим. ред.) и Маша встречаются. Маша — моя близкая подруга, еще есть Люба, тоже моя подруга, но между собой они просто знакомы. На общей тусовке, где не было Маши, все остались ночевать в одной квартире, в разных комнатах. Пьяный Паша ночью пришел к Любе и предложил секс, она отказалась. Через пару дней она рассказала об этом мне и моему парню, потому что ей было плохо от этой истории. Мы коллективно начали думать, сообщать ли Маше об этом. Посоветовавшись с другими подругами, решили сделать это, что привело к расставанию. Паша обиделся на всех: мол, мы все разрушили, не стоило говорить — не было же секса в итоге, и к тому же он был пьян. Люба не только оказалась потерпевшей, но и еще и чувствовала вину за развал пары . Но мы ее поддержали и поблагодарили, что она не стала утаивать».