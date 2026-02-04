Защитит ли презерватив? Опасна ли вакцина? Заражаются ли мужчины? Развенчиваем мифы о ВПЧ

Что такое ВПЧ и почему его штаммы не сосчитать

ВПЧ, или вирус папилломы человека, — название группы ДНК-вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки. Это наиболее распространенная инфекция, которая передается половым путем. Из-за этого в течение жизни ей инфицируются большинство сексуально активных людей. По некоторым оценкам, к 45 годам хотя бы одним из генотипов ВПЧ заражаются более 80% мужчин и женщин.

Чаще всего последствия ВПЧ-инфекций и для мужчин, и для женщин проходят бессимптомно и исчезают через один-два года. Но иногда могут приводить к долгосрочным последствиям и, например, вызвать генитальные бородавки или привести к развитию онкологии .

Международное агентство по исследованию рака (IARC) признает 229 генотипов ВПЧ. Те, что вызывают рак, называют типами высокого риска. Это, например, часто встречающиеся ВПЧ-16 и ВПЧ-18. Именно они вызывают более чем 70% случаев рака шейки матки, а также рака половых органов, головы и шеи.

Екатерина Волкова Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики клиники W Clinic

«Штаммов ВПЧ огромное количество. Их точные названия и номера мы не знаем до сих пор. Известны только самые распространенные и самые онкогенные — их 14 штук. Чтобы они действительно стали причиной развития рака, должно совпасть несколько факторов: длительность нахождения вируса в организме, ослабленный иммунитет и иммунная система, внешние факторы — к ним относятся частые рецидивы нарушения микрофлоры, курение и наличие ИППП».

Миф 1 «Заражаются только женщины»

Это миф. Статистически случаев заболевания раком из-за ВПЧ среди женщин (620 тысяч) действительно больше, нежели у мужчин (70 тысяч). Это связано с тем, что мужчины могут выступать «векторами» — то есть бессимптомными носителями, которые, сами того не зная, передают вирус партнерше. Согласно исследованиям, каждый третий мужчина в мире старше 15 лет — носитель одного из генотипов ВПЧ.

Екатерина Волкова Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики клиники W Clinic

«Вакцинация эффективна для всех. У мужчин ВПЧ может вызвать рак головки полового члена, рак гортани и анального отверстия. Кроме того, вакцину можно сделать, чтобы обезопасить партнерш.

Бывает такое, что ВПЧ из организма одного из партнеров ушел, а у другого — еще нет. Тут высок риск, что второй партнер снова заразит другого. Такой порочный круг будет продолжаться, пока оба не сделают вакцину . И до тех пор будут сохраняться риски рака шейки матки и других онкологических заболеваний».

Миф 2 «Заразиться можно только при незащищенном сексе»

Это неправда. ВПЧ передается во время полового акта: при вагинальном, оральном и анальном сексе, прикосновении кожа к коже в области гениталий, а также совместном использовании секс-игрушек . Как добавляет Екатерина Волкова, даже наличие презерватива полностью не защищает от инфицирования — все из-за неполного покрытия кожи половых органов.

Иногда, отмечает врач акушер-гинеколог Кристина Мешкова, вирус (6 и 11 генотипы) может передаться от матери к ребенку во время родов . Это возможно в случае, если у женщины во влагалище есть крупные и распространенные кондиломы.

Миф 3 «Вирус папилломы человека можно вылечить»

Специфического лекарства, которое избавит организм от вируса папилломы человека, нет. Однако иммунная система человека способна очистить организм от большинства генотипов ВПЧ в течение одного-двух лет. Существующее лечение может лишь удалить видимые генитальные кондиломы или бородавки, а также предраковые образования на шейке матки, влагалище, вульве, анусе или половом члене.



Миф 4 «Вакцина эффективна только в детстве»

Это не совсем так: вакцинироваться можно до 45 лет. Но чем раньше — тем лучше.

Кристина Мешкова Врач акушер-гинеколог и детский гинеколог клиники W Clinic

«Идеальное время для вакцинации — до начала половой жизни. Мальчикам и девочкам можно ставить вакцину с 9 лет. Таким способом можно свести к минимуму вероятность тяжелых патологий и онкологии. Но если вакцинироваться до первого полового контакта не удалось — поставить прививку все равно можно . Даже если вирус уже был в организме, она защитит от нового заражения или заражения другим генотипом. Сделать курс вакцин нужно один раз — ревакцинация в будущем не требуется».

В России, по словам экспертки, существует 2 вакцины: Церварикс и Гардасил 4. Первая защищает от высокоонкогенных ВПЧ 16 и 18-го типа, вторая еще от 6 и 11, которые приводят к образованию аногенитальных кондилом. Сейчас финальную регистрацию, добавляет Мешкова, проходит российская вакцина Цегардекс. Это полный аналог американского Гардасила 4. В 2026 году новую вакцину планируют применять во время детской вакцинации.

Кристина Мешкова Врач акушер-гинеколог и детский гинеколог клиники W Clinic

«Подростков вакцинируют бесплатно: в детской поликлинике или школе, по ОМС. Заранее стоит уточнить у педиатра наличие вакцины в конкретном учреждении. Также в отдельных городах есть индивидуальные программы бесплатной вакцинации в поликлиниках и женских консультациях для совершеннолетних граждан. Но это больше исключение, чем повсеместная практика».

В 2027 году прививку от ВПЧ планируют внести в национальный календарь прививок. Если это случится, ее можно будет сделать бесплатно. Соответствующий закон пока не принят.

Миф 5 «Прививка вызывает бесплодие»

Это неправда. Взаимосвязи между вакцинацией и снижением фертильности нет.

Екатерина Волкова Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики клиники W Clinic

«Этот миф появился в начале 2000-х, когда началась масштабная вакцинация от ВПЧ. В США группы антиваксеров распространяли мифы, чтобы люди боялись и отказывались от прививок. Проще всего было напугать тем, что вакцина вызывает бесплодие. Мировые исследования — и российские, и международные — не подтвердили никакого влияния вакцины на репродуктивные функции . Она абсолютно безопасна. Единственный неприятный побочный эффект — после укола может болеть рука, в которую его поставили».

Миф 6 «После вакцинации проверяться не надо»

Это не так: вакцина защищает только от наиболее опасных штаммов. Вероятность инфицирования другими генотипами ВПЧ или риска развития рака шейки матки все еще остается.

Екатерина Волкова Акушер-гинеколог и врач ультразвуковой диагностики клиники W Clinic

«Через три года после начала половой жизни нужно начинать проводить скрининг шейки матки. До 30 лет раз в три года — если цитология не выявляет патологий.

После 30 и вплоть до 65 лет помимо цитологии стоит делать ПЦР-анализ на ВПЧ — достаточно того, который выявляет 14 основных генотипов.

Лучший вариант скрининга — жидкостная онкоцитология. Это метод, когда собранные клетки помещают в жидкую среду, а не на стекло. Его проводят не во всех госполиклиниках и женских консультациях, но он наиболее качественный».