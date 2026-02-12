Секстинг с нейросетью и другие способы измены, которые нам подарили технологии

Тридцатишестилетний мужчина просматривает профили женщин в соцсетях пару раз в неделю, а жене это не нравится. «Ее отец изменял матери. [Супруга] считает, что общение с другими девушками приведет к измене. Я думаю иначе… <...> Дошло до того, что она даже роется в моем телефоне. Это нарушает мои личные границы», — пишет он на Reddit.
Неудовлетворенность отношениями — один из главных факторов риска неверности в паре. Но сегодня к страху физической измены добавился страх виртуальной. Ощущая потерю эмоциональной близости с партнером — особенно если в переписке с кем-то другим он выглядит более эмпатичным, заботливым, — человек начинает тайно проверять его телефон, отслеживать историю браузера.
Цифровой сталкинг стал распространенной практикой. Согласно данным ВЦИОМ, каждый четвертый опрошенный россиянин признается, что следил за партнером через соцсети; среди зумеров — каждый второй.
Онлайн усиливает ревность, считает нарративный психолог Елена Помазан. По ее мнению, у этого есть три причины. «Первая — постоянная видимость. Мы видим лайки, подписки, время онлайна, но не видим контекста. Мозг достраивает историю сам, часто в тревожную сторону. Вторая — асимметрия информации. Мы знаем что произошло, но не знаем, что это значит. Один лайк может быть жестом вежливости, флиртом или пустым автоматизмом, но психика выбирает самый значимый сценарий. Третья — потребность быть уникальным и незаменимым. Ревность — это не про контроль, а про страх утраты собственной значимости в истории другого человека».
Что такое цифровая измена
Долгое время ключевым маркером измены считался физический контакт с другим человеком. Теперь лайки и комментарии в соцсетях, флирт в переписке, секстинг, просмотр профилей на сайтах знакомств люди тоже воспринимают как предательство со стороны возлюбленного. Философ Пэдди МакКуин называет это цифровой изменой. Это понятие он формулирует как «получение сексуального и несексуального удовольствия с помощью цифровых средств без прямого физического контакта втайне от партнера».
Муж пятидесятитрехлетней пользовательницы Reddit обменивался эротическими сообщениями со множеством женщин в соцсетях. Около трех с половиной лет назад ее мама умерла, а отец лечится от деменции. Чтобы пережить горе, она устроилась наркологом в клинику, где работала по четырнадцать часов в день, не обращая внимание на то, что происходит вокруг. Вскоре у нее случился сердечный приступ, после чего врачи запретили ей трудиться. Женщина впала в депрессию и даже не могла думать об интимной близости с мужем.
Недавно женщина взяла телефон супруга и увидела уведомление: какая-то девушка ответила ему на комментарий в соцсети. Открыв его, пользовательница узнала, что муж переписывается со 125 женщинами. «Я была унижена. Поговорила с ним [об этом]. Он сказал, что искал внимания, которого не получал от меня», — пишет она.
Партнер извинился перед ней, но женщина не могла выбросить эту ситуацию из головы. Вскоре у них состоялся долгий разговор, где муж впервые признался: проблема не только в отсутствии секса, но и в нехватке близости [в целом]. «Я была так погружена в свою депрессию и тревогу, что просто не замечала, что меня не было рядом [с ним]», — делится она.
Супруг удалил все переписки. Пара признала проблему с доверием друг к другу и готова работать над этим.
«Он изменяет мне в ролевой онлайн-игре»
Люди ищут внимание на стороне не только в соцсетях или дейтинг-приложениях, но и в онлайн-играх. Одну из таких историй рассказала пользовательница Reddit. Ее двадцативосьмилетний супруг проводил в игре по несколько часов в день и сблизился там с одной из участниц. «Даже когда мой муж на работе, он переписывается с ней. Знаю, потому что видела эти сообщения. Они каждый день общаются в голосовом чате Discord, [даже] когда я нахожусь с ним в комнате», — пишет она.
Женщина поделилась с мужем своими переживаниями о том, что он уделяет слишком много времени девушке из онлайн-игры.
Вскоре она все же нашла в телефоне мужа откровенные переписки с этой женщиной и поставила его перед выбором: либо он прекращает общение в онлайн-игре, либо она уйдет от него. Супруг признал вину и сказал, что больше такое не повторится.
Однако после этого пользовательница Reddit узнала, что муж продолжил игровой роман. А затем он сообщил, что хочет свободных отношений. «Я просто ушла [от него]. Мне грустно, одиноко. Я не могу поверить, что до этого дошло», — написано в посте.
«Муж изменяет мне с искусственным интеллектом»
С развитием нейросетей эксперты все чаще говорят о новой форме близости вроде отношений с ИИ-компаньонами. Это виртуальный собеседник, с которым можно переписываться, а на таких платформах, как Character.AI и Replika, — создать полноценный персонаж, как в игре Sims.
Ученые считают: люди действительно могут чувствовать близость и страсть к ИИ. Поначалу общение завязывается из-за рутинных задач, но в какой-то момент пользователи привязываются к цифровому помощнику. Это связано с тем, что нейросеть способна поддерживать длительные диалоги и всегда готова к разговору. Создается иллюзия взаимопонимания и эмоциональной связи, из-за которой человек может воспринимать ИИ как потенциального партнера. Этот феномен специалисты объясняют склонностью людей к антропоморфизации — приписыванию человеческих качеств неодушевленным объектам.
Согласно данным Vantage Point Counseling Services, около 28% опрошенных американцев имели «интимные или романтические отношения» с нейросетью, из них у 53% есть постоянный партнер. Одной из таких историй женщина поделилась на Reddit. В один момент она заметила, что партнер начал употреблять местоимение «мы» по отношению к нейросети, которой дал имя Мелоди.
Женщина предложила своему мужу сыграть в ролевую игру, основываясь на его сексуальном опыте с ChatGPT. Он согласился, сам процесс ей понравился. Вскоре после этого она посмотрела чат с Мелоди и поняла: у него завязались романтические отношения с нейросетью. В переписке девушка увидела фразы о том, что ее муж и чат-бот «созданы друг для друга», что он любит Мелоди, а о рабочем проекте супруг общался с искусственным интеллектом «как о совместном ребенке». Она сообщила партнеру, что считает это предательством с его стороны, и он согласился.
«[Муж] хотел уверенности, нежности, чтобы его замечали. И я верю, что он заслуживает всего этого. Но [супруг] причинил мне боль, чтобы получить это. <…> Он должен был сообщить мне о своих желаниях, даже если это — добавить ИИ в наши отношения», — пишет она. Женщина не знает, что делать: расставаться с супругом не хочет, но больше ему не доверяет.
На практике ИИ часто выполняет функции «экрана для проекций и контейнера», считает нарративный психолог Елена Помазан. «Нейросеть выдерживает тревогу, уязвимость, требования или фрустрации, фантазии и регрессивные состояния без ответа. Это делает ее особенно притягательной и одновременно проблемой для пар. Поэтому измена в цифровом контексте все реже связана с наличием третьего и все чаще — с перераспределением интимности. Вопрос смещается с „Был ли кто-то другой?“ к „Куда теперь направлена моя эмоциональная и фантазийная жизнь и кто из нее исключен?“. Я думаю, что ИИ не столько создает новые формы измены, сколько делает видимым то, что раньше оставалось неоговоренным: кому и на каких условиях человек позволяет быть свидетелем своей внутренней жизни», — объясняет она.
Как работать с цифровой ревностью
«Если ревнуете вы, задайте себе вопрос: „Какую историю я рассказываю себе об этом?“ Ревность почти всегда указывает не на другого, а на уязвимое место в собственной идентичности: страх быть невыбранным, заменимым, недостаточным.
Если ревнуют вас, важно не обесценивать переживание [партнера] фразами вроде „это же просто интернет“ и не брать на себя полную ответственность за чужую тревогу. Самый рабочий формат — не защита и не оправдание, а совместное прояснение границ: что для нас считается близостью и где проходит та линия, после которой становится больно».