Маск, Гейтс и принцесса Норвегии: кто попал в список Эпштейна и что известно о его деле

Документы Минюста США также раскрывают тесное общение кронпринцессы Норвегии Метте-Марит с Джеффри Эпштейном в 2011-2014 годах уже после его осуждения. В переписке она называла его «очаровательным» и «милым», подписываясь «С любовью» . В одном письме она шутливо спрашивала его мнения об «обоях» с обнаженными женщинами для комнат своих сыновей-подростков. Также она четыре дня жила в его доме во Флорице. Скандал разразился накануне суда над ее старшим сыном, обвиненным в изнасилованиях.