Это случилось со мной

Любовь на улице. Как бездомные женщины строят отношения

Афиша Daily
Иллюстрации:
Саша Мендозо
Редактор:
Егор Михайлов
Отношения бездомных людей ничем не отличаются от отношений привычных нам пар. Для женщин мужчина бывает способом выжить, но часто становится дополнительным риском. Партнер может как защищать от других, так и подвергать насилию. В Международный женский день «Афиша Daily» публикует истории подопечных «Ночлежки», которые искали любовь на улице.

Из душевой выплывают женщины с мокрыми волосами и румяными лицами, рассаживаются на белые скамейки и стулья, надевают еще теплые после стирки и сушки вещи. По телевизору идет фильм, на столе перед ним яркими лаками красят ногти. Шуршат пакеты, разложено вязание, ведутся споры. Сегодня – вторник, а значит в «Ночлежке» в Москве – женский день.

Об отношениях женщины говорят неохотно. Кто-то молча отмахивается, кто-то отшучивается, говорит, что отношений у них не было уже много лет и больше они им не нужны. «Мне сейчас главное – поскорее из этого выбраться, – говорит одна из женщин. – Не до мужчин». 

– А вот поговорите с ней, у нее были мужики, – бойко командует маленькая сухонькая клиентка «Ночлежки» и указывает на скромную Татьяну – женщину с мягкими чертами лица, аккуратно подведенными бровями, средней длины рыжеватыми волосами и поджатым ртом. Ей пятьдесят пять, но взгляд потерянный, как у ребенка. Говорит она неспешно и мягко, иногда замолкая на несколько секунд. 

Всю жизнь Татьяне хотелось найти мужчину надежного, который, подобно ее отцу, мог бы зарабатывать деньги и брать на себя ответственность. Но два последних партнера – люди с зависимостью, которые на работах дольше нескольких месяцев не удерживались. С первым из семи лет жизни в Москве шесть они были бездомными и ночевали на Иловайке – в Центре социальной адаптации имени Е.П.Глинки. Там же она познакомилась со вторым: «Думала, с ним повезет, но он тоже до сих пор не работает. Сначала заболел, потом документы не смог восстановить. И так пять лет уже продолжается. Ему пятьдесят девять, живет на Курском вокзале», – рассказывает Татьяна. 

Помощи от обоих не было и нет — только обман и воровство. «И желание, чтобы я им помогала, несмотря на то, что я сама от помощи не отказалась бы», – понурив голову говорит женщина.

В прошлом году в отчаянных попытках найти партнера Татьяна обратилась в клуб знакомств «Дуэт» и заплатила 5000 рублей, но это ничем не закончилось. Затем познакомилась с мужчиной в ресторане на быстром свидании, и на следующую встречу он пригласил ее  к себе домой. 

«Мы поговорили, пообщались, а он меня на кровать… – женщина понижает голос, опускает глаза и спустя пару секунд молчания продолжает. – Я ушла. Ну а что мне в этой ситуации было делать? Я ведь не виновата. [Приятельница] Рая говорит, что сначала в ресторан надо было сходить, чтобы подарочек какой-нибудь купил». 

В конце концов свою жизнь Татьяна наладила сама, без мужчин: год назад устроилась на мясокомбинат, и как только появились деньги, сняла квартиру вместе с подружкой – тоже клиенткой «Ночлежки». Но даже несмотря на это, продолжает поддерживать общение с бывшими партнерами, надеясь, что хоть кто-то из них найдет работу, встанет на ноги.

Татьяна считает, что даже если она прекрасно справляется сама, партнер все-таки нужен: 

«Одиночество — это очень страшно для меня. Ну и по примеру отца, именно мужчина должен быть помощником, важно быть замужем, за спиной у мужа».

– А любовь? – спрашиваю я.

– Ну какая может быть любовь, если ко мне так относятся? – грустно рассуждает Татьяна.

В России вообще очень мало женщин, которые уверенно чувствуют себя  в одиночестве, говорит директор московской «Ночлежки» Дарья Байбакова. Если женщина не замужем, то считается, что «она какая-то не очень женщина, что у нее в жизни что-то не получилось». Это давит.

Байбакова также отмечает, что бездомные женщины охотнее выберут отношения, чтобы справиться с трудной ситуацией, чем обратятся в социальные учреждения, поскольку в нынешней системе нет подходящей для них структуры помощи. Например, в социальных центрах нет кризисных центров или проектов, рассчитанных только на женщин.

«А какая сейчас у них альтернатива? – задается вопросом Байбакова. – При отсутствии узкоспециализированных проектов, в которых женщины чувствовали бы себя безопасно, это всегда разговор про выбор из нескольких плохих сценариев».

По оценкам профильных некоммерческих организаций, количество бездомных людей в России колеблется от 1 до 4 млн человек. «Ночлежка», основываясь на данных исследования с независимой компанией Validata, считает, что в России 2 млн бездомных людей, из которых 238 тыс. живут в Москве. Бездомность при этом рассматривается как отсутствие постоянного, безопасного и доступного жилья в месте фактического нахождения человека. 

По данным независимой исследовательской компании Validata, в России от 562 до 969 тыс. бездомных женщин. От 52 до 89 тыс. живут в Москве, от 15 до 26 тыс. — в Санкт-Петербурге. Также исследование показывает, что бездомные женщины живут в среднем 58,1 года, что на 16 лет меньше, чем женщины, у которых есть дом. 

Соотношение женщин и мужчин в проектах «Ночлежки» примерно 20 к 80%. Но это не значит, что женщины реже становятся бездомными, просто они реже обращаются за помощью, а еще не хотят пересекаться с мужчинами. 

Нельзя давать слабину

На двадцать пятом километре шумной МКАД, прямо за автозаправкой стоит большая синяя палатка – пункт обогрева, где можно переночевать в холода. У входа курят несколько мужчин, еще один стоит в очереди в биотуалет, установленный неподалеку. Внутри на полу справа и слева лежат утепленные серебристые коврики-пенки, на которых расположились первые посетители. 

Дежурный, крупный мужчина в дутой куртке, Михаил Кулагин записывает входящих в электронный журнал и знакомит новичков с правилами. Каждый день сюда приходят 40–50 человек. Этим вечером в палатке находится всего одна женщина – 51-летняя Оксана. Короткие каштановые волосы, на крепком теле — футболка, розовый цвет которой контрастирует с серо-черным гардеробом остальных. Она пьет чай за столом в исключительно мужском обществе. Сидя по центру и притягивая все внимание, ведет оживленный разговор, приглашает новоприбывших людей к столу и явно чувствует себя комфортно. 

Оксана впервые оказалась на улице в конце девяностых – ушла от мужа, который ее избивал, «вплоть до топоров и ножей доходило». Рассказывать о своей жизни подробно не хочет, говорит, «были неприятные моменты». Но с последним партнером она чувствовала себя «как у Бога за пазухой»: он был с квартирой, «домашний», а еще помогал деньгами. Но умер, сердечный приступ. И Оксана снова оказалась на улице. 

«С ребятами начала общаться, – указывает женщина на мужчин, с которыми сидит за столом. – Они неплохие. Кто-то советом помогает, кто-то вещами, кто чем. Но про отношения я им сразу сказала: „Я свое уже отгуляла, мне это не надо“». Ровно в этот момент подходит мужчина и протягивает Оксане горсть шоколадных конфет. 

– Спасибо, солнце, – улыбается женщина. – Вот видишь, они как братишки! 

Так становится понятно, что стратегия выживания среди мужчин, которую выбрала для себя Оксана, — «свой в доску парень».

Она ловко выстраивает с ними дружескую коммуникацию, считая, что безопасность женщины на улице зависит от нее самой. Например, если «дать слабину» и не суметь вовремя ответить на нападки, то мужчины этим пользуются. «Если не наглеешь, ребята нормально себя ведут. Бывает, приходят тут девочки и начинают ругаться, вступают в перепалки. Они надолго здесь не задерживаются», – считает Оксана.

Одиноких женщин сейчас ходит мало – в день две-три, хотя раньше бывало и девять. Дежурный связывает это с тем, что сюда пускают нетрезвых людей. 

«Как только здесь оказывается хотя бы два-три пьяных человека, атмосфера совсем другая становится. Конечно, они не опасны. Но могут какие-то сальные шуточки отпускать, особенно если девушка чуть помоложе, прилично выглядит. Внутри палатки на спальных местах они не пересекаются, но за столом, в курилке я не могу их контролировать. Поэтому день-два и девушки перестают ходить», – объясняет Михаил.

В глубине палатки расположены «семейные» места: самые теплые, безопасные и комфортные. Чтобы спать на них, некоторые одинокие женщины со временем могут даже вступать в фиктивные отношения, говорит Кулагин. «Поговорку знаете? Два индейца под одним одеялом не замерзнут, – улыбается он. – К нам ходила семья. Муж начал чудить, и они расстались. Тогда женщина стала приходить с другим мужчиной. Того тоже забрали куда-то, она с третьим начала ходить, потом с четвертым». 

Безопасность в обмен на секс

Часто смена партнеров – скорее вынужденная мера. Бездомные женщины могут искать отношений, чтобы чувствовать себя защищенными, — так утверждает младший научный сотрудник Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Евгения Кузинер, которая выпустила первое в России исследование о стратегиях выживания и практиках жизни бездомных женщин. 

При этом женщина может пострадать от партнера. Как отмечается в том же исследовании Кузинер, хотя отношения с мужчиной обеспечивают бездомным женщинам безопасность от других, часто в таких парах она становится жертвой насилия и/или начинает употреблять алкоголь.

У женщин с опытом бездомности часто искажается отношение к насилию и собственным границам.

В какой-то момент насильственные действия со стороны мужчин, которые не приводят к ощутимым увечьям вроде сломанных рук и черепно-мозговых травм, становятся для них чем-то бытовым и нестрашным, объясняют в «Ночлежке». 

Координатор проекта помощи бездомным женщинам с алкогольной зависимостью «Дом на полдороги», а в прошлом социальный работник организации Мария Мурадова вспоминает бездомную пару, которую она заселила в приют и почти сразу начала замечать странные вещи: «Например, у них был один на двоих телефон и он всегда хранился у мужчины. Позже женщина рассказала, что ее партнеру важно держать телефон при себе, потому что он проверяет, с кем она разговаривала, читает все эсэмэски, смотрит входящие и исходящие звонки». Все деньги тоже были под контролем мужчины. Под глазом нарисовался синяк, а потом и другой.

Не сразу, но женщина рассказала, что партнер бьет ее по любому поводу: не понравилось, что отошла с кем-то покурить, позвонила по телефону, разговаривала не так. Переехать в шелтер клиентка тем не менее не решилась, испугалась и отменила все в последний момент. Говорила, что побои — это «ничего страшного»; объясняла, что уже привыкла к партнеру и научилась предсказывать его поведение: «за что он может поколотить ее, в какой день у него плохое или хорошее настроение», вспоминает Мурадова. И боялась, что если она от него уйдет, то «обретет врага». 

Мужчина через несколько дней пронес в приют бутылку спиртного и выпил ее, за что был выселен. Женщине, разумеется, предлагали остаться, и она поначалу даже согласилась, расценив это как возможность закончить отношения, но все-таки ушла вслед за ним. «„Я его люблю, не могу без него никуда“, – цитирует клиентку Мурадова. – Они продолжили ходить к нам, чтобы постирать одежду и помыться. Я их регулярно видела вместе. Мужчина все так же контролировал партнершу, не позволял общаться с другими, постоянно сидел рядом с ней. А потом от него мы узнали, что женщина, к сожалению, скончалась от сердечного приступа. Где-то в Москве, на какой-то квартире». 
 

Бездомные женщины нередко жертвуют собой ради мужчины. Они могут не только уходить из приютов из‑за партнеров, но и не заселяться в них, даже если оказываются в совсем трудном положении.

Мурадова вспоминает историю бездомной ВИЧ-инфицированной клиентки. Соцработники много раз предлагали женщине заселиться в приют, но она каждый раз отказывалась из-за своих партнеров, которые постоянно менялись. Неизменным было только то, что встречалась клиентка всегда с бездомными мужчинами с сильной алкогольной зависимостью.

В конце концов женщина забеременела от одного из партнеров, о чем и сообщила Мурадовой. «Я рассказала ей, что если она сейчас перестанет пить и начнет принимать терапию, то велик шанс, что у нее родится ВИЧ-отрицательный ребенок. Если же она не хочет сохранять беременность, то мы придумаем, как сделать это безопасно», – вспоминает Мурадова. 

Клиентка оказалась не готова прерывать беременность, потому что ее мужчина очень обрадовался новости. Он обещал бросить пить и увезти ее в свою родную Беларусь к семье и попросил не заселяться в приют, чтобы они не потеряли друг друга. 

«Мы ей аккуратно намекали, что не стоит верить обещаниям мужчины, но она нас не послушала и на какое-то время пропала. А потом пришла и сказала, что потеряла ребенка. Клиентка была очень подавлена, а мужчина расстался с ней в тот же день», – рассказывает Мария. 

Отношения бездомных женщин с зависимыми людьми – отдельная большая проблема, сопряженная с дополнительными рисками, отмечает координатор волонтеров в Москве Евгения Косовцова.

«Поскольку пары практически всегда держатся вместе, то у женщин часто формируется созависимость по отношению к мужчине. Она может проявляться чрезмерной заботой, опекой. Женщина все меньше занимается своей жизнью и постоянно заботится о партнере. Потом она начинает выпивать вместе с ним, как бы составляя компанию и надеясь, что сможет его контролировать. Но в итоге может столкнуться с зависимостью сама», – говорит Евгения. 

Сначала вместе выживали, а потом закрутился роман

Может показаться, что отношения только мешают бездомным женщинам и становятся фактором дополнительной опасности, но на самом деле это не так, отмечает директор «Ночлежки» в Москве Дарья Байбакова. Как объясняет эксперт, позитивные истории часто не попадают в поле зрения организации: клиенты, приходя за помощью, рассказывают в основном о проблемах, а о чем-то хорошем могут просто не упоминать.

Но несмотря на обилие негативных кейсов, с которыми приходится работать «Ночлежке», есть и много поддерживающих историй любви. Часто люди встречаются уже имея опыт бездомности, им может быть проще понять друг друга, потому что оба столкнулись с похожими событиями. Либо отношения начинаются во время «домашней» жизни и продолжаются в период бездомности. 

Тамара и Александр – клиенты «Ночного автобуса», проекта «Ночлежки» по раздаче горячей еды. Они приходят на последнюю из трех точек – в Новогиреево, на улицу Сталеваров. И после трех порций горячего супа и стакана черного сладкого чая рассказывают свою историю. 

Пара познакомилась 14 сентября 2008 года на празднике у общей подруги. Мужчина и женщина хоть и учились в одной школе и жили в соседних домах, но до того дня друг друга не замечали. 

– Вот и случилась любовь с первого взгляда, – говорит Тамара, бойкая женщина в капюшоне.  

В 2021 году дочь Тамары продала и обещала разменять их совместную двухкомнатную квартиру, где пара все это время жила, а деньги «положила куда-то под проценты». 

– Ее [дочь] вроде как обманули, а как уж там на самом деле, неизвестно, – включается в разговор Александр – скромный мужчина во всем черном. В итоге Тамара осталась ни с чем.  

Первый год пара жила на съемной квартире, в 2022 году кочевала по друзьям. Тамара тяжело переживала случившееся. «Пила по-страшному, плакала», – признается женщина, а потом добавляет, что выпивали они с Александром вместе.  

– Я-то могу и не пить, – еле слышно говорит мужчина. 

– Да, он у меня самая лучшая поддержка, мой тормоз, – соглашается Тамара. 

Сейчас пара не пьет совсем. Как говорят оба, взять себя в руки и справиться с первым шоком им помогли именно их отношения и поддержка друг друга.

И даже несмотря на то, что у Александра фактически есть жилье, он остается с Тамарой. 

«Я прописан в квартире, но в ней сейчас живут брат с женой и ребенком. Мы туда заехать не можем, потому что у нас пошел раздор. Как раз из-за пьянки. Если бы мы не пили на тот момент, может, все было бы по-другому», – объясняет Александр.  

Последний год Тамара и Александр жили в подвалах, за все время сменили около десяти мест. «Мы заселяемся – нас выгоняют. Это стресс и шок. Когда думаешь, что вроде бы наконец все нормально, только устроимся, уберемся, разгребемся, опять приходят и выгоняют», – сокрушается женщина. 

С конца ноября 2024 года Тамара и Александр живут на цокольном этаже жилого дома, который должны снести. По их прикидкам, у них в запасе еще год-полтора. 

– Кухня, туалет, тепло есть, свет провел человечек один, – перечисляет Тамара. 

В быту разделения обязанностей у них нет. Они все делают вместе: вдвоем ищут еду и сигареты, сдают банки, следят за порядком в своих жилищах.

– Саш, возьми хлеб! – командует Тамара, указывая на автобус, и пока мужчина отходит, продолжает. – Я не знаю, как женщины одни [выживают на улице]. Мы как-то вот видели девушку, на ней куча сумок. Я говорю: «Саш, вот как она одна?»  Я бы с ума сошла. Мне это тяжело. 

За семнадцать лет отношений конфликтов у пары было «полным-полно». Доходило даже до расставаний.

– Но эти конфликты на пять минут, – улыбается Александр.
– Поругаемся, потом созваниваемся, [говорим] «Я не могу» и все, – добавляет Тамара. 

Дарья Байбакова отмечает, что бездомность – это травма для обоих человек, а отношения между травмированными людьми – всегда особенно сложный формат. Поэтому бывает тяжело определить, что именно становится причиной кризисных периодов в паре. С другой стороны, подчеркивает Байбакова, в жизни вообще довольно редко встречаются гомогенные отношения, которые на 100% удачные и поддерживающие или на 100% абьюзивные. Динамика внутри отношений может быть очень разной. То, что начиналось, как здоровая история, может плохо закончиться. И наоборот. 

Расскажите друзьям