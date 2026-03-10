Ассистенты, чаты и субтитры: как технологии помогают глухим и слабослышащим звонить

«Многие из этих запросов возникают как раз из-за того, что глухие и слабослышащие люди не всегда в полной мере могут получить доступ к информации и обратиться за помощью , – поясняет эксперт. – Жестовый язык достаточно медленно внедряется в сервисы; технологии перевода голоса в текст готовы использовать далеко не все; индукционные системы, позволяющие передавать звук напрямую в слуховой аппарат или кохлеарный имплант, зачастую выключены или неисправны, а то и вообще не установлены».