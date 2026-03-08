Квась капусту, храни честь: какими были и какими должны стать энциклопедии для девочек

«Прежде чем ты начнешь читать эту книгу, я хочу тебе сказать о самом главном, о чем ты должна всегда помнить. Ты не только мамина и папина дочка и не только девочка-школьница. Ты прежде всего советская девочка и пионерка. А пионер — это значит первый во всем! Вокруг тебя все работают, все стремятся сделать что-нибудь полезное для людей и для страны. И ты не можешь оставаться в стороне от общего дела, раз ты пионерка. Тебе нужно многое знать и многому учиться. Все, что добыто передовой человеческой мыслью, весь накопленный нашими поколениями опыт, — все это твое богатство, все это принадлежит тебе. Ты должна хорошо учиться, чтобы знать как можно больше. Ты должна заниматься спортом, чтобы быть ловкой и выносливой. И ты должна участвовать не только в большом труде всего советского народа, но и в той малой, но необходимой повседневной работе, которая делается каждый день у тебя в школе, у тебя дома, в твоей семье».