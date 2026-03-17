Я буду твоим внуком по переписке? Как люди отправляют письма одиноким пенсионерам

Девушка с ником @yarkayaevi сняла ролик о своем участии в проекте «Внуки по переписке» от фонда «Старость в радость». Благодаря ему россияне могут радовать письмами бабушек и дедушек из домов престарелых. Благотворители уверены: послания от доброжелательных волонтеров дают пожилым людям возможность получать тепло из внешнего мира — то, чего они часто лишены.
Рилс посмотрели больше миллиона человек, а сотни из них признались в комментариях, что сами захотели стать «внуками». Позже автор ролика рассказала, что публикация замотивировала около 500 человек заняться волонтерством.
На видео блогер также показала процесс отправки первого письма, в которое советуют вложить свою фотографию, чтобы пожилой человек мог представлять, с кем теперь дружит. Всегда стоит прикладывать новый конверт и листы бумаги, это избавляет жителей домов престарелых от лишних хлопот. Девушка предупредила, что подобная переписка может быть односторонней. Одним пенсионерам бывает трудно решиться, другим — физически трудно писать. Но организаторы уверяют: каждое письмо ждут, бережно хранят и перечитывают.
Как стать «внуком по переписке»
Для этого нужно зарегистрироваться на сайте проекта, после выбрать одного человека, с которым желаете пообщаться, и оставить рядом с его фото комментарий «Хочу писать». С вами свяжется координатор и расскажет, как вести переписку, а также сообщит адрес пожилого человека. Дальше можно уже писать первое письмо.
Чтобы общение приносило радость вам обоим, важно знать и соблюдать несколько несложных правил. Главное из них — отправлять подопечному письма регулярно, не реже одного раза в месяц. «Если понимаете, что писать регулярно больше не можете, сразу же сообщите координатору. В этом нет ничего страшного, мы найдем другого волонтера, но очень плохо — бросить и не сообщить об этом», — предупреждают организаторы. Среди других просьб — проявлять внимание к проблемам пожилого человека, в случае любых затруднений сразу обращаться к координатору и на первых порах сосредоточиться на одном собеседнике. Более подробную инструкцию вам предоставят сотрудники фонда.
Те, кто не готов писать регулярно, могут отправлять бабушкам и дедушкам открытки на праздники.
Как встречаются друзья по переписке
Иногда участники программы желают навестить подопечных. Пересказываем три трогательные истории.
28-летняя Ольга преодолела 1500 километров, чтобы оказаться в Костроме и поздравить с днем рождения подопечную Веру Ивановну. Волонтер подарила имениннице подарки, а та исполнила душевные песни. Ольга признается, что заплакала от счастья, когда смогла обнять свою «бабушку по переписке».
Москвичка Мария три года писала Любови Сергеевне в интернат в Тверской области, и за все это время не получила ни одного ответа. Несмотря на тишину, девушка решилась на личную встречу и, проехав пять часов, обнаружила, что бабушка была рада ее видеть и помнила каждое послание. Другие жильцы тоже встретились с Марией: «им всем хотелось поговорить».
«Признаться, наше общение не сразу стало двусторонним. Потребовалось некоторое время, чтобы наладить диалог. Николай Юрьевич в своих ответных письмах был немногословен. Но я чувствовала, что для него эти письма очень важны», — рассказала 25-летняя Виктория из Мурома. Она увиделась с 83-летним дедушкой через год после начала переписки. Девушка заранее узнала его пожелания и приехала с гостинцем — копченой рыбкой и фруктами. Бывший инженер-конструктор, человек с тремя высшими образованиями и альпинист, покоривший Эльбрус, оказался интереснейшим собеседником. К дедушке давно никто не приезжал в гости, поэтому встреча с Викторией стала для него целым событием.
Проект помог уже более чем пяти тысячам бабушек и дедушек найти своих «внуков по переписке».