Сама рожу: почему россиянки выбирают соло-материнство

Лида
Художница (@liande.art), 29 лет, Ростов-на-Дону
«С отцом будущего ребенка я познакомилась в арт-кафе в 2017 году. За время наших отношений мы несколько раз расставались на длительный срок, но окончательно разошлись в 2023 году, когда я была на раннем сроке беременности.
Еще за год за событий я очень задумывалась о материнстве, поэтому вопрос аборта передо мной даже не стоял. Я знала, что с партнером или без буду рожать. Еще до родов я понимала, что человек, с которым я сейчас вместе, не очень надежный, но чувства к нему есть. Я готовилась, что если забеременею и останусь одна, то это нормально. В итоге мы расстались в длительной поездке, которая заставила меня по-новому на него взглянуть.
Мне хватило этого времени, чтобы прийти в себя, восстановиться и выстроить быт с малышкой. После этого я вернулась в Ростов, и теперь мы живем втроем: я, Эмма и собака.
Я очень прагматичный человек, у меня была подушка безопасности, которую я сформировала до родов. Я художница, и вплоть до последнего дня перед родами много работала в мастерской, писала картины и успешно их продавала. Довольно быстро после родов я вновь вернулась к работе: пока укачивала малышку, руки были свободны, и я выполняла заказы. Когда она поползла, мне пришлось взять няню. Но спустя полтора года отказалась от ее услуг: я внушила себе, что, пока ребенок под присмотром, должна быть максимально эффективной, и совершенно не отдыхала. Получается, у меня было две работы беспрерывно: в мастерской и дома, с малышкой.
У меня была легкая форма послеродовой депрессии. На фоне хлопот я сильно похудела, у меня был тиреотоксикоз — это проблемы с щитовидной железой. Через какое-то время нахлынула депрессия, но психолог очень помогла мне в этот период. В основном мои переживания были связаны с отцом ребенка — я и сейчас переживаю, как сложатся его отношения с Эммой, они видятся, но нечасто, и я злюсь на него.
Самое сложное для меня прямо сейчас — не быт и не финансы. Ребенок отнимает много сил и требует вложений, но Эмма — очень счастливая девочка, а я очень счастливая мама.
У меня не сложились отношения с отцом Эммы, до него были другие попытки, но они тоже оказались неудачными, а сейчас, когда я не одна, — это кажется мне вообще непосильным вопросом, я просто не понимаю, как строить отношения правильно. При этом я убеждена, что каждый человек нуждается в любви и семье, это то, без чего жизнь ощущается неполноценной».
Почему женщины выбирают соло-материнство
История Лиды — часть растущего тренда на соло-материнство, осознанный выбор женщины рожать и воспитывать ребенка самостоятельно. Россия занимает третье место в мире по числу разводов — из десяти пар восемь распадаются — а статистика по алиментам и домашнему насилию указывает на глубокий кризис доверия между партнерами. При этом за пятнадцать лет число россиян, убежденных в необходимости главы семьи, упало с 58 до 29%, а значит, представления о том, как должна выглядеть семья, кардинально изменились. На этом фоне все больше женщин приходят к выводу, что решение о материнстве можно принять и для себя, без надежды на партнера.
«Взросление наступает вследствие избавления от иллюзий, что появится партнер, мужчина, с которым можно будет построить семью, от которого можно будет спокойно рожать, кто обеспечит вас и ребенка во время беременности и в декретном отпуске.
Девушки 18–34 лет предпочитают верить, что встретят достойного партнера, а вот после 35 лет молодые женщины, как правило, начинают задумываться о том, чтобы не ждать самых благоприятных обстоятельств. Это и есть часть взросления. Его важный маркер — самостоятельность, умение брать ответственность, принимать решения и не разрушаться от этого. Когда женщина начинает чувствовать эти силы, она понимает, что может себе позволить родить ребенка и справиться как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения организации быта.
Вполне конкретная экономическая причина, по которой многие браки сейчас не держатся, — это собственность. Если партнеры вступают в брак и у каждого из них есть жилье, то мужчина вряд ли пропишет женщину у себя. И они оба становится заложниками мыслей вроде: «Я никогда не буду полноценной хозяйкой у него на территории», «Я никогда не буду чувствовать себя нормально, если я буду жить в ее квартире».
Второй важный фактор — профессия. Если она позволяет работать удаленно и в декретном отпуске, то наличие собственной квартиры и удаленная работа существенно влияют на решение о соло-материнстве. Женщины часто убеждены, что справятся сами, и примеров, когда это оказывается правдой, много: многие возвращаются к рабочим обязанностям, когда ребенку всего месяц-два, чтобы сохранить то, что наработала.
Третий фактор — быт. Самостоятельные женщины не согласны на роль бесплатной обслуги. Они предпочитают делегировать обязанности и тратить время на заработок или восстановление, а не на готовку и уборку. Мужчины же по-прежнему придерживаются более патриархальных взглядов: не готовы брать на себя половину забот о доме, отказываются от материального обеспечения, а нежелание женщин вкладываться в быт воспринимают как повод для конфликта. Для соло-мам рожать самостоятельно — это способ избежать этой дополнительной нагрузки».
Как зачать ребенка без партнера
В последние годы резко вырос спрос на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и внутриматочной инсеменации (ВМИ). Они популярны не только из-за проблем с женским здоровьем, но и по причине отсутствия половых партнеров у женщин, которые решаются рожать.
Елена из Волгограда так описывает решение рожать с помощью ЭКО: «Я несколько раз была в отношениях, но ни одно не привело к замужеству, по какой-то причине мужчины не оказывались готовы. Сейчас мне почти сорок, и уже два года я иду к тому, чтобы стать соло-мамой. Моя мама парализована, я много работаю и в таком ритме не уверена, что найду нового партнера. И даже если найду — нет уверенности, что я смогу быстро забеременеть. Кроме того, я прошла ряд обследований и столкнулась с тем, что мой резерв яйцеклеток уменьшается и нет времени тянуть. Сейчас я чувствую силы и желание на то, чтобы дарить тепло и заботу. Для меня ребенок — это прежде всего семья».
«Субъективно кажется, что запросов по поводу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) действительно стало больше. Связано это, на мой взгляд, в том числе и с тем, что многие женщины, родившиеся во время демографического бума 1980-х годов завершают свой репродуктивный возраст, то есть им сейчас около сорока лет. Сейчас очень много говорится об индивидуальном запасе яйцеклеток, женщины осознанно идут к тому, чтобы стать мамами. А поскольку им за тридцать, как правило, это финансово устойчивые люди, имеющие работу, жилье, материальный запас, работающие с психотерапевтом. И решение зачать ребенка в их случае — не импульсивное, а осознанное и продуманное.
Пациентка проходит очень подробное обследование, мы стараемся максимально исключить риск возможных заболеваний и побочных явлений от процедуры ЭКО. После этого мы подбираем донора спермы. В анкете женщине доступен фенотипический портрет — цвет глаз, рост, комплекция, группа крови, форма лица и т.д.
После этого пациентка приступает к получению ооцитов — так называют незрелые женские половые клетки. Чтобы это произошло, нужно в течение 10–12 дней делать подкожные гормональные инъекции под присмотром врача, чтобы стимулировать выработку сразу нескольких яйцеклеток за цикл. Финалом становится трансвагинальная пункция фолликулов, которые мы забираем тоненькой иглой под контролем УЗИ через влагалище — при этом женщина находится под внутривенной анестезией. На это уходит 10–20 минут.
Далее материал поступает эмбриологу, который размораживает донорскую сперму и оплодотворяет яйцеклетки. Он культивирует эмбрионы в течение 5–7 дней, после чего биопсирует их, если требуется генетическое тестирование. Эмбрион либо сразу переносят в полость матки для наступления беременности, либо хранят в криохранилище в ожидании результатов предимплантационного генетического тестирования.
Если все хорошо, мы готовим женщину к переносу. Это довольно простая процедура: мы отслеживаем овуляцию и переносим эмбрион в полость матки. Остальные эмбрионы можно заморозить на случай, если первая попытка окажется неудачной.
Внутриматочная инсеминация (ВМИ) — еще более простая процедура. Мы переносим сперму в полость матки женщины во время овуляции. Этот метод используется, когда женщина полностью здорова, и мы понимаем, что если бы она жила половой жизнью, то забеременела бы и самостоятельно, но из-за отсутствия партнера она этого сделать не может. В случае, если несколько попыток ВМИ оказались неуспешными, мы переходим к ЭКО.
Он сдает биоматериал, полгода сперма находится на карантине. Затем мужчина сдает анализы повторно, и, если мы видим, что все в порядке, он подписывает документы о том, что не претендует на отцовство, родительские права и прочее. В последнее время таких случаев становится все больше — когда люди не имеют романтических отношений, однако дружат и принимают решение о сородительстве».
Татьяна
42 года, соло-мама
«Так случилось, что я рожала для себя. У меня были отношения, и я даже была замужем, но мой муж поднимал на меня руку и психологически издевался. Я не сразу поняла, что в отношениях что-то не так, долго пыталась правильнее себя вести, ласковее разговаривать, списывала его капризы на плохое настроение и усталость, а неудачи в семье глушила тем, что много работала.
На меня будто ушат ледяной воды вылили, в этот момент я резко поняла, что я живу не с тем человеком, и что он, возможно, меня никогда и не любил. Самое интересное, что все это время я ходила к психологу, и она подводила меня к тому, что это не самые удачные отношения с точки зрения нормы, но у меня словно пелена была перед глазами.
После того, как мы расстались, он несколько раз приходил и требовал примирения, но я не видела ни раскаяния, ни желания меняться. Несколько лет мне потребовалось на то, чтобы восстановить душевное равновесие. У меня были краткосрочные романы, но тяжело кого-то подпускать к себе близко: кажется, что все мужчины вокруг одинаковы и ждать от них хорошего не приходится. Ближе к сорока годам я задумалась о том, чтобы стать мамой. Я прошла обследование, выяснила, что мои яйцеклетки в порядке, и прошла процедуру ВМИ. Удалось не с первого раза, но довольно быстро.
У меня собственный небольшой салон красоты, поэтому проблем с финансами не возникло. Как только сын родился, наверное, недели через две я уже стала выходить на пару часов поработать. Девочки, сотрудницы салона, всячески помогали, кроме того, у меня есть сестра, которая тоже часто сидит с племянником. Сын растет в окружении красивых женщин, купается в их внимании, и пока у меня нет ощущения, что ему чего-то не хватает. Я отдала его на борьбу, там очень хороший тренер, который много возится с подопечными, поэтому мужская фигура перед глазами тоже есть. Кроме того, у него отличные отношения с дедушкой, моим отцом, и когда я приезжаю к родителям, они много времени проводят вместе.
Это тяжело, и иногда я даже плачу, потому что не понимаю, как сформулировать так, чтобы он не чувствовал себя обделенным и чтобы не причинить ему боль. Но я надеюсь, что я смогу подобрать нужные слова».
«Каждая женщина по-разному решает вопрос с тем, как рассказать подросшему ребенку о том, где его папа. Все зависит от того, насколько зрелым было ее решение зачать ребенка. На своих консультациях я обязательно провожу небольшой ликбез, где подчеркиваю, что замалчивание или вранье в перспективе приведет к плохим результатам».
Вредит ли отсутствие отца развитию ребенка
По наблюдениям Валерии Шаяхметовой, соло-матери чаще спокойны и менее тревожны в материнстве. Это феномен, который, по ее мнению, заслуживает отдельного внимания и который резко контрастирует с заявлениями государственных деятелей, которые комментируют соло-материнство, как негативное явление.
Например, Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что если ребенок воспитывается только мамой, это влияет на его социализацию и приводит к появлению «этих женственных мужчин с феминистским налетом» и отсутствию «воли, стержня».
Научные исследования не подтверждают это мнение. В 2017 году британские ученые, проанализировав 133 мужчин на предмет маскулинности, агрессии и импульсивности, не выявили никакой значимой связи между отсутствием отца и поведением у мужчин и почти никакой — у женщин.
К этому же выводу приводят и долгосрочные исследования. Группа ученых, много лет наблюдавших за 44 одинокими матерями, 37 замужними женщинами и их детьми, заключают, что «наличие двух родителей — или одного отца — не является необходимым условием для полноценного развития детей». Они отмечают, что этот вывод дополняет «растущее количество доказательств того, что структура семьи оказывает меньшее влияние на адаптацию детей, чем качество семейных отношений».
Валерия Шаяхметова отмечает, что стоит разделять матерей, которые вынуждены растить ребенка в одиночку вопреки желанию, и тех, кто сделал осознанный выбор. В первом случае действительно может возникать неприязнь к ребенку на фоне обиды на бывшего партнера. Как правило, женщины ничего не могут с этим поделать и вынуждены прорабатывать чувство с психологами. В соло-материнстве ребенок желанный, решение осознанное, обид на отца ребенка нет, она ни на кого не злится, она создала семью себе сама. И это качественно другой подход.
Как правило, негативные последствия взросления в семье без отца связывают в первую очередь с экономической нестабильностью, уровнем участия родителя в жизни ребенка и доступом к ресурсам. Эти проблемы менее характерны для соло-материнства по выбору. Систематический обзор 2025 года в журнале Reproductive Health, охватывающий 26 исследований по всему миру, заключает: соло-матери — это, как правило, хорошо образованные, финансово независимые женщины в позднем репродуктивном возрасте, и их выбор отражает «более широкие социальные сдвиги в формировании семей». Более того, исследования отмечают «неизменно положительные результаты: высокий уровень удовлетворенности и благополучия матерей, прочные связи между матерью и ребенком и здоровое развитие ребенка».