Сама рожу: почему россиянки выбирают соло-материнство

На меня будто ушат ледяной воды вылили, в этот момент я резко поняла, что я живу не с тем человеком, и что он, возможно, меня никогда и не любил. Самое интересное, что все это время я ходила к психологу, и она подводила меня к тому, что это не самые удачные отношения с точки зрения нормы, но у меня словно пелена была перед глазами.



После того, как мы расстались, он несколько раз приходил и требовал примирения, но я не видела ни раскаяния, ни желания меняться. Несколько лет мне потребовалось на то, чтобы восстановить душевное равновесие. У меня были краткосрочные романы, но тяжело кого-то подпускать к себе близко: кажется, что все мужчины вокруг одинаковы и ждать от них хорошего не приходится. Ближе к сорока годам я задумалась о том, чтобы стать мамой. Я прошла обследование, выяснила, что мои яйцеклетки в порядке, и прошла процедуру ВМИ. Удалось не с первого раза, но довольно быстро.



У меня собственный небольшой салон красоты, поэтому проблем с финансами не возникло. Как только сын родился, наверное, недели через две я уже стала выходить на пару часов поработать. Девочки, сотрудницы салона, всячески помогали, кроме того, у меня есть сестра, которая тоже часто сидит с племянником. Сын растет в окружении красивых женщин, купается в их внимании, и пока у меня нет ощущения, что ему чего-то не хватает. Я отдала его на борьбу, там очень хороший тренер, который много возится с подопечными, поэтому мужская фигура перед глазами тоже есть. Кроме того, у него отличные отношения с дедушкой, моим отцом, и когда я приезжаю к родителям, они много времени проводят вместе.