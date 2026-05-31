«Выпускной в поминальном зале»: артисты Пикника Афиши и редакция вспоминают школьные годы

Бонус не про школу, но университет. Его я оканчивал через два отчисления (в случае иняза это довольно отвратительное достижение) и без особых восторгов. Ни на какой выпускной идти на планировал: так вышло, что в последний год мне нужно было просто досдать один хвост и закрыть диплом с госэкзаменами (не важно), а свою группу я впервые увидел как раз на госе. Хотел пропустить и вручение, тихо забрав диплом попозже, тем более семьи в городе всё равно не было. Но запретили лучшие друзья: «Пока мы не увидим, как тебе в руки отдают диплом, не поверим, что ты что-то там окончил». Поэтому при вручении диплома переводчика с английского и шведского языков из зала мне гордо хлопали три ближайший друга. А с группой я случайно остался пить шампанское после получения диплома, день закончился в шесть утра у меня дома.