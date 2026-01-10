Как вернуться к работе после долгих праздников и сразу же не устать

«Длительный отдых посреди зимы дает много ресурсов, которые можно использовать во благо. Хорошей подготовкой к первому рабочему дню может быть тихий, спокойный вечер. Когда в голове еще не так много мыслей, легче разложить все по полочкам и спланировать, чего хочется достичь в будущем году. Также можно собраться всей семьей и за расслабляющим чаем вспомнить, что приятного произошло за время отпуска. А потом подумать о том, что хорошего вас ждет на работе, чтобы она сразу не воспринималась как стресс. Когда состояние уже позитивное, легче найти плюсы — например, „да, надо рано вставать, зато у меня интересная работа“ или „да, начальник не очень, зато прекрасный коллектив и большая зарплата“.
Понятно, что для раннего подъема нужно раньше ложиться спать. Первое время можно попытаться делать это не позже одиннадцати часов вечера. Для взрослых это сложно достижимо, но тем не менее этот метод действительно работает.
Для стимуляции организма и повышения концентрации можно делать дыхательные упражнения (длительный вдох и короткий выдох). Хотя, мне кажется, после отдыха проблемы с концентрацией возникнуть не должно. Другое дело, когда кажется, что вы все делаете слишком медленно. Обычно в такой ситуации человек начинает ругать и винить себя. Но здесь важно, наоборот, напомнить себе, что медленное вхождение в рабочий ритм — это нормально. Вы просто отвыкли и забыли что‑то. Завтра все вспомнится.
Не нужно начинать работу в таком же ритме, в каком вы закончили. В конце года все находятся в очень интенсивном состоянии. Переходы от медленного раскачивания к жесткому темпу работы очень истощают. Лучше при выходе из отпуска, пока есть ресурс, постараться найти ритм, в котором будет равное соотношение труда и отдыха».
«В рабочий ритм лучше входить постепенно, понимая, что у всех — коллег, партнеров, подчиненных — есть период акклиматизации. Обычно он длится не дольше двух недель. Первый день можно начать с простого общения с коллегами — например, поделиться с ними новостями. Еще один вариант — провести уборку на рабочем столе. Уберите прошлогоднюю мишуру и оформите все так, как вам по душе.
Как правило, большую часть планирования мы делаем в декабре, и сейчас — самое время об этом вспомнить. Если вы не строили планов, то займитесь этим теперь, в одиночку или с командой. Январь — хороший месяц для постановки целей на квартал и год. При этом важно понимать, что времени на раскачку у вас не так много. Поэтому лучше выделить приоритетные дела в январе, а не хвататься за все и сразу. Иначе можно погибнуть в рутине и количестве задач. Также можно найти те дела, занятия которыми приносят вам удовольствие. Выделите на них время уже сейчас.
Последнее, наверное, самое важное. Долгий перерыв в работе и отпуск дает возможность отойти от рутины и посмотреть на рабочий процесс со стороны, проанализировать плюсы и минусы. Вы можете начать менять свои подходы, только делайте это постепенно».
«Вот уже второй год я работаю в праздники. Поэтому мне кажется, что лучший способ восстановиться — возвращаться к делам как можно раньше. Необязательно даже заниматься основной работой, можно попытаться структурировать день так, чтобы оставалось немного времени на то, что чувствуется как работа. На контрасте отдыхать в оставшееся время будет приятнее — эффект сравним с тем, чтобы вернуться в теплый дом после того, как постоял на морозе.
Но эти советы никакой пользы не принесут тем, кто с удовольствием кутил две недели и не против прокутить еще две. В таком случае, на мой взгляд, надо действовать хитро. Для начала можно купить или принести из дома приятные рабочие мелочи. Новая кружка, красивый ежедневник, суккуленты или распечатанные фотографии как минимум на время создадут ощущение, что на работе хочется находиться. Хорошо поставить настольную лампу — в темноте все кажется еще более постылым. Как минимум в первую неделю можно запланировать заранее пару веселых вечеров, чтобы было ради чего жить: так вы встретитесь со всеми, кого не успели увидеть в праздники, да еще и будет повод убежать с работы пораньше.
Моя работа подразумевает частые созвоны рано утром или поздно вечером — попробуйте подгадать время так, чтобы звонок пришелся на время прогулки, или чтобы вы как минимум успели оказаться дома на родном диване и в шерстяных носках. В целом, если у вас есть возможность пожалеть себя и входить в режим постепенно, например, работая из дома или на пару часов меньше, чем обычно, ей стоит воспользоваться. Вы заслуживаете сочувствия!
Подумайте о том, что увидитесь со своими work wife или work husband — теми самыми людьми, чьи истории о каникулах действительно будет важно послушать. И выделите в новом ежедневнике время на то, чтобы побыть одному: рабочие дела и толпы людей вокруг с непривычки могут ошеломлять и вам нужны хотя бы пятнадцать минут в день, чтобы в одиночестве прогуляться вокруг здания или сделать растяжку в офисном туалете».
«Для более эффективного возвращения к работе необходимо подготовиться к этому еще до начала праздников. Можно заранее запланировать процессы, которые будут проходить в первое время после каникул. Раздать соответствующие поручения коллегам или договориться с ними, кто и чем будет заниматься после отдыха. Лучше сделать это до 27 декабря.
Второй момент, который сильно помогает мне в работе, — выделить один-два дня на каникулах для подготовки к последующей работе. В это время можно вспомнить, чем ты занимался до праздников, подумать о том, какие задачи тебе предстоит выполнить, и заранее их спланировать. То же самое можно попросить сделать своих коллег. Дело в том, что в день, когда все выходят на работу, на человека сразу же идет поток всевозможной информации: письма и задачи, которые не дают сосредоточиться и спланировать свою дальнейшую работу.
Еще одна вещь, которой я пользуюсь. Надо понимать, что первая рабочая неделя разгрузочная: все возвращаются из отпусков, кто‑то берет еще пару дней отдыха после отпуска, у кого‑то задерживается самолет. Это стоит иметь ввиду перед планированием этой недели. Например, не стоит назначать на нее что‑то критически важное, еще никто не успеет войти в рабочий режим. Я на это время ставлю общение с моими коллегами и подчиненными. С каждым провожу встречу на полтора часа, во время которой мы вспоминаем о задачах на ближайшее время и на целый год, а также планируем дальнейшую работу.
Четвертый тезис более общий и философский. Сейчас мир, и работа в частности, устроены так, что рабочий процесс перестает быть только с девяти утра до пяти вечера. Он постепенно вплетается в нашу жизнь. Если работа интересная, то это самый эффективный способ, чтобы человек все время что‑то придумывал, креативил, планировал. В том числе и на праздниках, и во время отпуска, и в выходные. Проще жить, когда знаешь, что работа никогда не прекращается. Не приходится после долгого отдыха вспоминать, о чем ты вообще на работе думал».
«Во время отпуска или длинных выходных очень важно по-настоящему хорошо отдохнуть. Отключиться от работы и не пытаться проверять рабочую почту или мессенджеры. Мне в этом помогает удаление Slack (мессенджер, который я использую для работы) с телефона. Отдых, конечно, у каждого свой. Я очень люблю путешествовать — так можно отключиться не только от работы, но и от домашних дел. Отдыхаешь совершенно по-другому. И потом хочется вернуться домой за компьютер или в офис и сделать что‑то новое. В первые рабочие дни у меня всегда такой энтузиазм и столько энергии, что я резко делаю больше задач, чем до отпуска. Думаю, если после отдыха совершенно не хочется выходить на работу или она вызывает отвращение, то человек либо недоотдыхал, либо, возможно, ему пора задуматься о смене работы. Все-таки мы тратим на работу очень много времени, и это дело должно быть любимым, иначе зачем вообще все.
Большое значение имеет дисциплина, особенно для тех, кто, как и я, работает из дома. Если не будет строгого расписания, велик риск, что работа может растянуться на ночные часы. Что действительно мешает, особенно после отпуска, так это соцсети. Если на отдыхе не было компьютера, то, вернувшись, начинаешь залипать в фейсбуке*, куда все выкладывают свои праздничные фотки. Противная штука, когда думаешь, что зайдешь на три минуты, а через два часа обнаруживаешь себя где‑то в недрах фейсбука*. С этим можно бороться усилием воли или поставить блокираторы. Есть сайты, которые блокируют фейсбук* на определенный период времени либо на сорок пять минут в каждом часе.
Я совмещаю две работы, тренировки в спортзале и семью. Чтобы все успевать, заранее составляю списки дел. Я отвожу ребенка в детский сад к девяти утра (он ходит в сад с девяти месяцев и находится там с девяти утра до пяти вечера — это и есть мой рабочий день). В 9.05 я уже за компьютером, сначала отвечаю на срочные сообщения. К десяти могу пойти в спортзал и потренироваться там час-полтора. После этого делю время пополам: часть времени на одну работу, часть на другую. В этот же отрезок времени стараюсь поместить походы в парикмахерскую или маникюрный салон, потому что вечер предпочитаю проводить с мужем и сыном. Иногда я занимаюсь рабочими вопросами по вечерам, например планирую следующий день, но это проходит в спокойном режиме.
Я не понимаю, как можно не выполнить все, что запланировал. Для меня понятие дедлайна — такая же ситуация, как улетающий самолет. Для четкого планирования важно знать, сколько времени у тебя отнимает то или иное дело. Например, за сколько можно написать три страницы текста или перевести две страницы, сколько нужно, чтобы сварить кофе и отвлечься, посмотрев несколько минут сериала. Со временем я поняла, что где‑то перегибаю, и стала планировать меньше. Иначе недалеко до перфекционизма, когда из двухсот запланированных дел сделал сто пятьдесят и ужасно страдаешь. Можно начинать потихоньку — например, с двух дел в сутки, — а потом постепенно прийти к большему количеству задач. Когда зачеркиваешь строчки в списке дел, хочется все делать так же четко».
Это обновленная версия текста, впервые опубликованного в 2018 году.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.