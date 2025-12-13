Подушка от геморроя и Егор Крид. Что подарить в «Тайном Санте» на любой бюджет

Сегодня «Тайный Санта» — это предновогодняя игра для друзей, семьи или коллег. Участники случайным образом выбирают того, кому будут дарить подарок, сохраняя это в тайне. На протяжении оговоренного периода или в праздничный вечер все подарки отправляются к получателям, а те пытаются угадать своего секретного дарителя. Часто устанавливают лимит стоимости, чтобы игра оставалась справедливой и доступной для всех. Сервисы, с которыми удобно играть в «Тайного Санту», мы уже собирали здесь, а теперь рассказываем, что подарить коллегам и друзьям до 1000, 3000 и 5000 рублей.