Подушка от геморроя и Егор Крид. Что подарить в «Тайном Санте» на любой бюджет

Обычай дарить подарки на Новый год существует уже много веков, но игра «Тайный Санта» относительно молодая. Ее точное происхождение неизвестно, но часто популярность связывают с историей американского филантропа Ларри Дина Стюарта.
В 1979 году житель американского города Канзас-Сити Ларри Стюарт начал анонимно помогать людям, оказавшимся в трудной ситуации. Он отправлял незнакомцам конверты с деньгами, никогда не раскрывая своего имени. Благодаря этому мужчина получил прозвище Тайный Санта Канзас-Сити.
Лишь в 2006 году Ларри Стюарт раскрыл свою личность, а через год он умер от рака. Но его история щедрости вдохновила миллионы людей по всему миру перенять и продолжить традицию анонимного дарения.
Сегодня «Тайный Санта» — это предновогодняя игра для друзей, семьи или коллег. Участники случайным образом выбирают того, кому будут дарить подарок, сохраняя это в тайне. На протяжении оговоренного периода или в праздничный вечер все подарки отправляются к получателям, а те пытаются угадать своего секретного дарителя. Часто устанавливают лимит стоимости, чтобы игра оставалась справедливой и доступной для всех. Сервисы, с которыми удобно играть в «Тайного Санту», мы уже собирали здесь, а теперь рассказываем, что подарить коллегам и друзьям до 1000, 3000 и 5000 рублей.
Что дарить на работе
Руководителю
Тому, кто решает самые важные вопросы, терпит ваши выходки и почти не отдыхает.
Броллеге
Тому, кого вы ждете с утра, чтобы попить кофе с корпоративными конфетками и обсудить новую офисную парочку.
Таинственному незнакомцу
Тому, кого вы видели лишь однажды на корпоративе и даже не знаете, как его (ее) зовут.
Что дарить в компании друзей
Приколисту
Тому самому бестику, с кем вместе поете про «Баобаб» и отправляете ежедневно десятки дурацких рилсов.
Эстету
Тому, кто не может пройти мимо симпатичных штучек ручной работы, а его дом больше напоминает картинку с «Пинтереста».
Самому серьезному человеку
Тому, с кем хиханьки да хаханьки не пройдут, — практичные, но приятные подарки (искреннюю улыбку, вероятно, в ответ получите).