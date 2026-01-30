Тренды

Кроссовки — всё, а броши, гусарские жилеты и 2016-й возвращаются: модные тренды 2026 года

Желейный макияж, очередной виток готиккора, легкомысленный олененковый принт, элегантные кружева и игривые юбки в перьях — собрали 20 самых заметных и интересных трендов этого года. Выбирайте, что вам больше по душе.

Одежда, обувь и аксессуары

«Верните мой 2016-й»

«2026 is the new 2016» — такой слоган можно все чаще встретить в соцсетях. Сложно в это поверить, но 2016-й был 10 лет назад, а подросшие зумеры и поскучневшие миллениалы наперебой скучают по своей прайм-эре, которую еще называют Obama optimistic era. В ход идут ретрофильтры на фотографиях, шипастые ботинки Lita Jeffrey Campbell, колготки в сетку, скинни-джинсы с пушистыми шубами и прочая атрибутика хипстеров. Макияж в духе 2016-го — это идеальный тон, густо накрашенные широкие брови, сложные смоки нейтральных цветов (вспоминаем мегапалетки Urban Decay) и матовая помада.

Что покупать

1/5
Куртка Idol, 59 990 p.
2/5
Джинсы Lime, 5599 p.
3/5
Пальто Mango, 7999 p.
4/5
Ботинки Dr. Martens, 29 999 p.
5/5
Колготки Befree, 699 p.

Олененок

Неровные пятнышки, имитирующие окрас олененка Бэмби или коровью шкуру, — самый популярный принт 2026 года. Пока в ходу оленьи пуховики и свитеры в пятнышко, а ближе к весне их сменят сумки, кеды и макси-платья с этой расцветкой.

Что покупать

1/5
Кардиган Idol, 12 990 p.
2/5
Юбка Sela, 1599 p.
3/5
Картхолдер Befree, 499 p.
4/5
Куртка Nume, 11 992 p.
5/5
Джинсы The Ragged Priest, 6995 p.

Отказ от кроссовок

Весенне-летние коллекции намекают: долгая прайм-эра кроссовок, начавшаяся чуть больше 10 лет назад, движется к закату. Еще в прошлом году классические силуэты стали теснить сникерины (гибрид кроссовок с балетками) и маленькие кроссовки на тонкой подошве, а последними громкими кроссовочными релизами были прошлогодние Puma Speedcat, тоже мало похожие на привычные модели. Этой весной дизайнеры с куда большим интересом перепридумывают классические лоферы, обновленные версии балеток со шнуровкой и туфли на небольшом каблуке

Что покупать

1/5
Туфли Idol, 11 691 p.
2/5
Туфли «Эконика», 24 990 р.
3/5
Мокасины Lime, 11 999 p.
4/5
Сабо Lera Nena, 7495 p.
5/5
Лоферы Razumno, 43 000 p.

Броши

Симпатичная тенденция из ежегодного тренд-репорта платформы Pinterest: в 2026 году нас ждет настоящий бум этого ретроукрашения. Причем носить массивные броши полагается по-хитрому, например, подкалывая свитер и создавая узлы на ткани или на подоле юбки и вырезе платья. Мужчин тренд тоже касается: винтажные броши на рабочих куртках, пиджаках и футболках — in, значки — тотально out (если только вы не ностальгируете по 2016 году).

Что покупать

1/5
Брошь MM6 Maison Margiela, 17 000 р.
2/5
Брошь Monet, 6500 р.
3/5
Пин Alvaar, 2500 p.
4/5
Брошь Fairy Table, 17 000 p.
5/5
Брошь Vintage Voyage, 16 900 p.

Гламоратти 

Гламоратти — так в тренд-репорте Pinterest обозначили курс на моду 1980-х: массивные плечи, пауэр-дрессинг, яркие рубашки, агрессивные принты и много золота. Гламоратти созвучен бум-бум-эре — тренду 2025 года на громкую роскошь в противовес тихой: мех, обтягивающие платья, обувь на шпильках, дорогие сумки, заметные украшения. Правый поворот случился не только в политике, но и моде.

Что покупать

1/5
Клатч Louis Vuitton, 55 000 p.
2/5
Блуза Lime, 7999 p.
3/5
Шуба Ushatava, 55 920 p.
4/5
Жакет Sanchy, 38 400 p.
5/5
Жакет Love Republic, 11 999 p.

Кружевкор

Кружевные комбинации и топы дизайнеры показали еще в прошлом году, но в 2026-м тонкое кружево мигрирует на менее очевидные для этого материала предметы гардероба: джинсы, бомберы, головные уборы, обувь и сумки. 

Что покупать

1/4
Блузка 12Storeez, 24 000 p.
2/4
Юбка Sanchy, 11 000 p.
3/4
Топ Ksubi, 14 390 p. 
4/4
Чокер Befree, 399 p.

Пижамно-будуарный стиль

Не спешим прощаться с платьями-комбинациями и кружевными топами: пижамно-будуарные вещи на выход в 2026 году остаются в тренде. Правда, приобретают все более винтажный вайб — ищите нежно-розовые и кремовые сорочки и нижние платья в винтажках и на «Авито». 

Пижамы на выход тоже напоминают о себе — присмотритесь к первой коллекции одежды Morpheus. В ней полосатые и однотонные хлопковые рубашки и широкие брюки пастельных оттенков — все то, что мы будем носить под пальто и свитером уже этой весной.

Что покупать

1/5
Рубашка Morpheus, 10 900 p.
2/5
Ночная рубашка Shu, 5490 p.
3/5
Пижамные шорты Walk of Shame, 15 000 p.
4/5
Пижама Derek Rose, 40 950 p.
5/5
Рубашка Belle You, 4999 p.

Юбки-пушистики

Стейтмент-юбки в весенне-летних коллекциях показали многие бренды: у Chanel это алые макси с нашитыми цветами, у Balenciaga — миди и макси в перьях, а у Bottega Veneta — меховушки, будто бы собранные из пипидастров. Локальная версия — «собачий пояс» Walk of Shame.

Что покупать

1/4
Юбка Sanchy, 25 500 p.
2/4
Юбка-шорты Befree, 2999 p.
3/4
Юбка 12Storeez, 11 000 p.
4/4
Юбка You Wanna, 9950 p.

Сафари встречает милитари

В весенних коллекциях дизайнеры вовсю ссылаются на наряды Лары Крофт и Индианы Джонса: что-то от сафари, что-то от милитари и утилитарной рабочей униформы. Так, в весенней коллекции Isabel Marant мелькают карго-брюки и куртки-рубашки цвета хаки, у Acne Studios появляются рабочие ботинки и казаки, а у Ottolinger — технологичные топы и узкие клеши. 

Что покупать

1/4
Лонгслив Xsai, 5990 p.
2/4
Брюки Carne Bollente, 23 990 p.
3/4
Футболка Liars, 4000 p.
4/4
Брюки Carhartt WIP,  9995 p.

Оранж и желтый

Мимозно-желтый и апельсиновый этой весной будут повсюду — просто посмотрите на коллекции JacquemusPradaMiu MiuDries Van NotenLoewe или Saint Laurent и купите себе оранжевую шелковую блузу или атласную юбку цыплячьего оттенка!

Что покупать

1/5
Свитер Lime, 5999 p.
2/5
Куртка 2Mood, 21 980 p.
3/5
Балетки Idol, 12 990 p.
4/5
Топ Called a Garment, 1960 p.
5/5
Поло Studio 29, 2990 p.

BDSM-эстетика и немного готики

На смену матовой коже приходит блестящая и лакированная: Tom Ford в весенне-летней коллекции показывает черные и травянисто-зеленые плащи с жакетами; а Carven демонстрируют небанальное сочетание черного лака с нежно-голубой мягкой кожей и шелком. В общем, вместо очередного бежевого тренча советуем присмотреться к лаковому плащу или укороченной куртке.

Что покупать:

1/5
Love Republic, 6 999 p.
2/5
Befree, 7 599 p.
3/5
Lime, 4 999 p.
4/5
Idol, 14 391 p.
5/5
Mango, 8 999 p.

Гусарский жакет

С легкой руки дизайнеров Alexander Mcqueen еще прошлой осенью на подиумах стал мелькать гусарский жакет — приталенная  укороченная модель с воротником-стойкой и галунами. По сути этот предмет стал предвестником завершающейся эпохи оверсайза: уже этой весной нас ждут приталенные силуэты по фигуре. Гусарский жакет пока можно разве что прятать под пуховиком, но уже весной он составит конкуренцию привычным бомберам и тренчам.

Что покупать:

1/3
Befree, 5 999 p.
2/3
Lime, 13 999 p.
3/3
Love Republic, 23 599 p.

Униформа

Этой весной готовимся носить униформу: и нет, речь не про рабочую куртку с воротничком, а про самые настоящие фартуки и косынки. Предвесником тренда на «униформизацию» стали весенне-летние коллекции Miu Miu, которые показали те самые темно-синие фартуки и халатики советских продавщиц, а также Calvin Klein с простыми белыми косынками ударниц труда в новой коллекции.

Что покупать:

1/4
Brusnika, 8 500 p.
2/4
Tkano, 1 290 p.
3/4
Paki Paki, 3 500 p.
4/4
Фартук с карманами, 227 р.

Макияж и косметология

Мягкий глоуап

В косметологии все чаще говорят о мягком глоуапе, а не конкретных бьюти-процедурах. Главная фишка в том, что все изменения на лице должны быть неявными и мягкими. Яркий пример звездного преображения — Эмма Стоун, которая в 2025 году вошла в свою прайм эру: лицо актрисы по-прежнему выглядит естественным, но ухоженным и сияющим. Добиться похожего эффекта можно с помощью регулярных курсов биоревитализации, микроигольчатого RF-лифтинга, ботокса и SMAS-лифтинга. И поддерживающего домашнего ухода, само собой.

Что покупать:

1/3
Маска для фототерапии L&L SKIN, 24 990 р.
2/3
Разглаживающие патчи для век с микроиглами LAGOM, 890 р.
3/3
Аппарат для RF-лифтинга Gezatone, 14 832 p.

Glitchy Glam

Интересное предсказание от Pinterest: в 2026 году актуальным станет глитч-макияж — яркий и асимметричный: с разноцветным лаком для ногтей, многоцветными стрелками и окрашиванием губ в несколько оттенков сразу.

Что покупать:

1/5
Тени MAC, 3 190 p.
2/5
Карандаш для глаз Arive Makeup, 558 p.
3/5
Палетка теней Dasique, 3 210 p.
4/5
Тинт для губ Luxvisage, 251 p.
5/5
Тушь RAD, 684 p.

Vamp Romantic 

Вспоминаем прошлогодний сезон «Уэнсдей» и снова возвращаемся к эре гламурной готики: темные блески для губ, заметный макияж глаз, мрачные смоки и графичные стрижки плюс окрашивание волос в темные оттенки. 

Что покупать:

1/5
Тени Vivienne Sabo, 1 649 p.
2/5
Подводка L’Oreal, 977 p.
3/5
Мультистик Luvu, 1 800 p.
4/5
Консилер Erborian, 4 390 p.
5/5
Тушь L’Arte del bello, 899 р.

Лип комбо

Вновь завирусившийся в 2025 году бьюти-термин, обозначающий макияж губ с несколькими продуктами. Обычно это карандаш, помада и блеск, но могут быть усложнения: например, дополнительная прорисовка контура и объема тенями. Все это — для создания эффекта пухлых губ. Самое ходовое лип комбо — нюдовый карандаш плюс помада чуть более темного оттенка с блеском-плампером поверх.

Что покупать:

1/5
Бальзам для губ Holika Holika, 1 490 p.
2/5
Контур-карандаш для губ Romanovamakeup, 2 400 p.
3/5
Помада MAC, 3 290 p.
4/5
Жидкая помада Divage, 437 p.
5/5
Блеск-плампер Love Generation, 459 p.

Усталый мейк (tired girl makeup)

Представьте свой макияж под конец рабочего дня — примерно так и выглядит tired girl makeup. По сути, зумеры вспомнили про классический миллениальский мейк-ап эпохи гранжа — вспомните Тейлор Момсен или Кейт Мосс: много туши, черный карандаш, бледная кожа и будто бы в спешке накрашенные матовой помадой губы. Для пущего эффекта можно добавить «круги» пол глазами бежевыми или коричневыми тенями. Современные вдохновительницы такого образа — модель Габриетт и актриса Дженна Ортега в образе «Венсдей». Тем, кто постарше, предлагаем ориентироваться на Анджелину Джоли из «Прерванной жизни» или Меган Фокс в «Теле Дженнифер», а заодно Кейт Мосс и Алексу Чанг в их прайм-эре.

Что покупать:

1/4
Помада Essence, 355 p.
2/4
Карандаш Catrice, 241 p.
3/4
Тени Dear Dahlia, 1 697 p.
4/4
Тушь Romanovamakeup, 1 600 р.

Двойная челка

В 2026 году актуальными остаются все варианты коротких причесок: пикси и боб, гладкие каре, шегги и слегка удлиненные вулфкаты. Из относительно свежего и любопытного — каскадная челка: ровный срез по середину лба или по брови и более длинный, но такой же ровный срез на двух прядях у лица. Конечно, пригодятся средства для укладки. 

Что покупать: 

1/4
Сухой шампунь For me, 418 p.
2/4
Лак для волос Tigi Bed Head, 1 880 p.
3/4
Мусс для волос Kensuko, 198 p.
4/4
Сухой текстурайзер Davines, 4 600 p.

Желейный мейкап

Желейные текстуры, популярные в сегменте корейской косметики, с нами уже который год, а в 2026 тренд даже получил свое название — gimme gummy. Пополняем косметичку блесками, румянами и тенями с соответствующим финишем. Ходовые оттенки — как из пачки мармеладных мишек: нежно-зеленый, ярко-розовый и красный, полупрозрачный желтый и голубой.

Что покупать:

1/5
Блеск-желе Arive Makeup, 480 p.
2/5
Оттеночный бальзам-джем для губ и щёк Frudia, 1 390 p.
3/5
Стик-желе для губ и щек Makeup Revolution, 1 227 p. 
4/5
Тающий глянцевый блеск для губ Huemi, 1 449 р.
5/5
Тинт-желе для губ и щек Beauty Bomb, 359 p.
Расскажите друзьям