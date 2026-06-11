Избавляемся от отеков (и сладкой газировки в рационе): как помочь организму пережить жару

Зимой, например, происходит обратное: организм нуждается в большем количестве еды, чтобы согреться. Летом же многие могут отдавать предпочтение более простым и легким блюдам и продуктам. Это помогает чувствовать себя легче, однако, как отмечает экспертка, такой подход может подойти не всем. Все потому, что потребности организма не меняются даже в жару — для нормального функционирования ему все еще необходимы калории .