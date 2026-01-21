«28 лет спустя» vs «Падение империи»: фильмы Алекса Гарленда от худшего к лучшему

Фантаст Гарленд, разумеется, все еще снимает кино не политическое, а жанровое, то бишь смотрит на сюжет чуть шире — не как на площадку для транспаранта-месседжа, а как на площадку для адских американских горок. В Америке в состоянии войны, похожей на зомби-апокалипсис, как рыба в воде чувствует себя лишь солдафон-психопат: Джесси Племонс в эпизодической роли производит не меньший эффект, чем его собрат Кристофер Экклстон в «28 дней спустя». Внезапная девальвация человеческой жизни (ровно такая же стремительная, как девальвация американского доллара) оттеняется неизменным величием природы — цветками придорожного клевера (вспоминаются джунгли из «Аннигиляции») и жаром лесного пожара (запечатлен на камеру не менее величественно, чем солнце в «Пекле»). А кульминационный штурм Капитолия, оглушительно шумный и абсолютно жестокий, и вовсе становится для героев-журналистов экзистенциальным путешествием в сердце тьмы: у этих беспомощных наблюдателей, как и у зрителей в кинотеатре, нет времени обдумывать и осмыслять происходящий ужас . Борясь с адреналиновой дрожью, они лишь молча наблюдают, как рушится их страна. «Гражданская война» не только наиболее эффектный жанровый фильм Гарленда, но и парадоксальным образом самый политический — просто нужно принять, что это послание не одной, а сразу всем американским партиям.