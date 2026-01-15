«28 лет спустя: Храм костей»: жанровая бомба с зомби и вайбами «Повелителя мух»

Действие «Храма костей» стартует сразу после «28 лет спустя». Похоронив мать и оказавшись в руках сатанинского детского культа сэра Джимми Кристала (неподражаемый Джек О’Коннелл, от вампира которого мы не могли оторвать взгляд в «Грешниках»), мальчик по имени Спайк (Алфи Уилльямс) продолжает путь по карантинной зоне вымышленного мира Бойла и Гарленда. Надо сказать, что Уилльямс держится не менее уверенно, чем лауреат «Золотого глобуса-2026» за «Переходный возраст» Оуэн Купер, а переходный возраст его персонажа приходится на разлуку с отцом и воспитание внутри жесточайшей версии «Повелителя мух» . Окруженный чрезмерно агрессивными подростками Джимми убивает всех на своем пути и ищет дорогу к отцу — Старине Нику, дьяволу во плоти. Настоящий аттракцион начинается, когда одна из последовательниц Кристала видит Сатану в лице доктора Кельсона (Рэйф Файнс) — того самого, кто возвел Храм костей и, по сути, стал для Спайка отцовской фигурой.