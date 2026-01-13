28 лет спустя: Храм костей

За сценарий отвечал все тот же Алекс Гарленд («Аннигиляция», «Падение империи»), который здесь окончательно превзошел себя в написании невероятно убедительных персонажей и переплетений их экранных путей. Из новичков — режиссер. Эстафету изобретательной зомби-франшизы за Дэнни Бойлом подхватила Ниа ДаКоста. После просмотра «Храма костей» выбор в ее пользу кажется очевидным: постановщица умеет талантливо рассказывать самые эмоциональные истории (см. ее полнометражный дебют «Лесок»), работать с жанром ( риквел «Кэндимена» был очень даже ничего) и не сломалась под студийным прессом (неудачный «Капитан Марвел-2» стал для нее сложным испытанием) . В «Храме костей», наверное, самой чувственной, пронзительной и, возможно, идейно-провокационной части франшизы, все сильные стороны ДаКосты оказались на месте.