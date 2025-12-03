3 новых российских фильма, которые постараются заменить вам голливудские

В отличие от предыдущих фильмов, в списке у «Будь моим парнем» нет явного западного аналога. Однако комедий о фальшивых парах предостаточно, а сам фильм следует всем заповедям голливудских ромкомов. Причем Кулик и Бортич однажды уже выступали дуэтом в ромкоме «Я худею», который одним запомнился умелой работой с конвенциями жанра, а другим — сомнительным месседжем: мол, любви достоин человек любой комплекции, но только если речь идет о мужике. «Будь моим парнем» вряд ли кого-то возмутит своей моралью, что лучше синица в рукаве, чем охреневшая актриса в кабриолете. Другое дело, что и жанровых радостей от него тоже значительно меньше. Два огромных плюса фильма: Бортич , с годами заматеревшая в классную артистку, и «русский Николас Кейдж» Воробьев, каждый выход которого — чистый праздник. Однако яркость этой парочки только сильнее подчеркивает блеклость самого фильма. Довольно парадоксальным образом авторы даже не отрабатывают в полную силу собственную идею, а зачин, описанный парой абзацев выше, занимает большую часть скромного хронометража в 78 минут. Я, конечно, благодарен такому уважению к моему времени, но как-то не от всего сердца.