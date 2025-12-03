3 новых российских фильма, которые постараются заменить вам голливудские

Этот материал впервые был опубликован на «Афиша Daily» 25 сентября 2025 года.
«Семьянин», реж. Дмитрий Власкин
Жизнь игрушечного магната Гриши (Павел Деревянко) — сладкий сон любого убежденного холостяка: собственное дело, много денег, шикарный дом, новые девушки в постели каждую ночь. Но на праздновании своего дня рождения бизнесмен вдруг ловит грустинку при виде детей друзей и дает верному помощнику (Илья Лыков) нетрезвую команду: организовать ему семью. На следующее утро она у него действительно появляется — в виде красавицы жены (Юлия Снигирь) и двух славных ребятишек (Александра Тихонова и Марк-Малик Мурашкин). Новоявленный патриарх требует остановить пранк, однако даже близкие люди утверждают, что это его настоящая семья.
Если попробовать загуглить «Семьянина», то с большой вероятностью первым в выдаче выскочит совсем другое кино — одноименная сладкая вата с Николасом Кейджем и похожим зачином: богатый бизнесмен вдруг просыпается нищебродом из Нью-Джерси, но зато рядышком с оставленной много лет назад возлюбленной. Российский «Семьянин» повторяет заокеанский оригинал не в деталях, но по духу. Это такая же душеспасительная история о примате традиционных ценностей над бездушным материализмом. Не нужно быть Эй(зе)нштейном, чтобы угадать каждый поворот бесхитростной истории. И в этом нет ничего плохого: в наши турбулентные времена полтора часа комфортной предсказуемости лишними не бывают. Однако в таком случае сценарному скелету нужно мясо — и на этом фронте авторам фильма почти нечего предложить, кроме энергичного Деревянко и Юлии Снигирь в гриме зайца. Впрочем, как показывает победа фильма на «Новом сезоне», большего многим зрителям и не надо.
В прокате с 4 декабря.
«Лысый нянь», реж. Алиса Шитикова
Крутосваренный и лысый, как яйцо, майор ФСБ Ветров (Никита Панфилов) ловит опасного иностранного агента (Максим Белбородов). Вот только тот в ходе погони незаметно спрятал украденную флешку государственной важности в обычном сочинском доме (ну как обычном — в жилом гараже, отличительной особенности города). С наскоку найти макгаффин не удается, так что Ветрову приходится изображать из себя няньку, чтобы спокойно обыскать жилплощадь. Однако и это оказывается непросто, потому что дети майору достались с характером.
У «Лысого няня» тоже есть очевидный голливудский аналог — «Лысый нянька: Спецзадание», в котором Вин Дизель репетировал тему семьи в своей франшизе «Форсаж». Теперь настала очередь Панфилова светить лысиной и прятать за собственным обаянием трехгрошовый сценарий. При всем уважении к звезде сериала «Пес» он все же артист не того калибра, чтобы перебить вторичность и схематичность материала. Однако у фильма оказался неожиданный козырь в рукаве — постановщица Алиса Шитикова, неплохо косплеющая Эдгара Райта. Карьерные виражи Шитиковой достойны отдельного комментария: ее единственный актерский пункт в резюме — достаточно важная роль в последнем балабановском фильме «Я тоже хочу», после которой она пересела в режиссерское кресло. Кажется, облучение талантом Балабанова не прошло даром, потому что на «Лысом няне» Шитикова демонстрирует задатки отменной жанровой постановщицы. От вроде бы бессовестной эксплуатации диснеевского хита обычно не ждешь ни остроумного монтажа, ни достойной боевой хореографии, ни ловко поставленных однокадровых сцен, а между тем все перечисленное в фильме есть. Энергия постановки почти — почти! — превращает «Лысого няня» в хорошее кино, так что даже страшно представить, что будет, если Шитиковой достанется крепкий сценарий.
В прокате с 13 ноября.
«Будь моим парнем», реж. Сергей Наумов
Робкий водовоз Паша (Евгений Кулик) случайно видит на сцене сочинского театра актрису Яну (Александра Бортич) и влюбляется в нее с первого взгляда. Подкат оборачивается неудачей, так что довольствоваться Паше приходится отношениями с девушкой из театрального буфета (Ольга Виниченко). Год спустя Яна становится звездой кино, возвращается в Сочи на премьеру фильма — и неожиданно предлагает Паше встречаться. А все потому, что на самом деле у Яны тайная интрижка с бонвиваном Серджио (Даниил Воробьев), чья богатая жена (Александра Ребенок) установила слежку за супругом. И теперь любовники пытаются сбить женщину со следа фейк-романом с Пашей.
В отличие от предыдущих фильмов, в списке у «Будь моим парнем» нет явного западного аналога. Однако комедий о фальшивых парах предостаточно, а сам фильм следует всем заповедям голливудских ромкомов. Причем Кулик и Бортич однажды уже выступали дуэтом в ромкоме «Я худею», который одним запомнился умелой работой с конвенциями жанра, а другим — сомнительным месседжем: мол, любви достоин человек любой комплекции, но только если речь идет о мужике. «Будь моим парнем» вряд ли кого-то возмутит своей моралью, что лучше синица в рукаве, чем охреневшая актриса в кабриолете. Другое дело, что и жанровых радостей от него тоже значительно меньше. Два огромных плюса фильма: Бортич, с годами заматеревшая в классную артистку, и «русский Николас Кейдж» Воробьев, каждый выход которого — чистый праздник. Однако яркость этой парочки только сильнее подчеркивает блеклость самого фильма. Довольно парадоксальным образом авторы даже не отрабатывают в полную силу собственную идею, а зачин, описанный парой абзацев выше, занимает большую часть скромного хронометража в 78 минут. Я, конечно, благодарен такому уважению к моему времени, но как-то не от всего сердца.