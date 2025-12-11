10 самых смешных кинокомедий 2025 года, которые доказывают, что жанр жив

Здесь самого ужасного мужчину на земле изображает Рей Николсон, играющий одновременно и против, и в соответствии со своим злодейским типажом. Вообще говоря, те зрители, которые не привыкли кринжевать в кайф, рискуют воспринять картину как чистый хоррор — как иначе объяснить колы в Letterboxd от ужаснувшихся пользователей, ожидавших милый ромком? Так или иначе, все узнают в этом герое тех эмоциональных абьюзеров, энергетических вампиров и бытовых психопатов, с которыми приходилось сталкиваться в жизни. Полнометражная форма лишний раз напоминает о своей эффективности по сравнению с рядом разрозненных коротких роликов: то, что в ленте могло вызвать лишь неловкую улыбку, здесь в конце концов приводит к эмоциональным взрывам и нервному хохоту. Даже жаль, что Дэвид-старший не помог своей непо-дочке звонком кому нужно и фильм более-менее прошел мимо всех радаров, ведь на «Нетфликсе» рядом с аферистами из тиндера эта чистая жиза тоже вполне могла бы завируситься.