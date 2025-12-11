10 самых смешных кинокомедий 2025 года, которые доказывают, что жанр жив

Это расширенная и обновленная версия материала, который впервые был опубликован на сайте «Афиша Daily» 26 сентября 2025 года.
«Нескромные», реж. Майкл Анджело Ковино
«Splitsville»
Кинокомедия «Нескромные» принадлежит вымирающему виду. Режиссер Майкл Анджело Ковино с таким остервенением сталкивает и разводит, меняет ролями и заставляет обмениваться скорострельными остротами своих героев — лузера (Кайл Марвин), финансиста (сам Ковино) и их сильных и независимых жен (Адриа Архона и Дакота Джонсон), — что кажется, будто где-то в Голливуде освободилась вакансия на должность нового Эрнста Любича. В реальности же жанр бурлескной комедии с элементами буффонады далек от модности, актуальности и точно прибыльности. К счастью, порой достаточно одного страстного деятеля, чтобы оживить и такие запылившиеся вещи, ведь с точки зрения смыслового наполнения Ковино делает кино абсолютно современное. Он говорит о моногамии, открытых отношениях и всевозможных взрослых неврозах с толком поп-психолога и далеко не миллениальской мудростью (даром что автору только исполнилось сорок).
При этом эстетические уроки последней значительной волны американской комедии — импровизационно-разговорных фильмов Апатоу и компании — Ковино откровенно игнорирует. Его диалоги явно старательно выведены заранее, и иногда это приводит к тому, что приколы-ванлайнеры съедаются между монтажными склейками или просто теряются на фоне визуальных красот (неслыханные приоритеты по меркам школы Апатоу).
Зато какие это красоты! Ковино будто бы в каждой сцене старается доказать, что он не просто инди-комедиограф, а новый значительный американский автор: то заставит камеру несколько минут без склеек кружиться, то прикажет герою пробираться сквозь величественные пейзажи на общих планах, то разнесет врукопашную целый дом так, что позавидовал бы Джон Уик, или устроит автокатастрофу с летальным, но, конечно, забавным исходом. Если подумать, место главного комедиографа поколения и правда вакантно после краха империи Апатоу (за последние десять лет заработала в прокате меньше 100 млн долларов, за декаду до этого — больше 2 млрд). Надеемся, что старания талантливого режиссера не пропадут даром.
«Без близнеца», реж. Джеймс Суини
«Twinless»
Для реалистического описания современной городской жизни с ее беспрецедентным многообразием идентичностей и субкультур на выбор, а также вечной соцсетевой гонкой по конструированию имиджа, как никакой другой, подходит жанр эксцентрической комедии. Жаль только, что не все умеют работать со скорострельными диалогами и переключениями между лирикой и фарсом так же мастерски, как Джеймс Суини — автор великого современного ромкома «Прокачай нормальность». В его новом душераздирающем фарсе «Без близнеца» самым причудливым образом пересекаются судьбы двух противоположных по темпераменту близнецов (Дилан О’Брайен) — оказывающегося душкой недалекого мужлана и чувствительного, но ветреного интеллигента соответственно, — а также насквозь фальшивого, бесконечно трогательного романтика (сам Суини) и его забитой офисной коллеги (Эшлинг Франчози), которая в обычной жизни неожиданно демонстрирует наилучшую социализированность из всех.
Невозможно описать перипетии, в которые попадают герои, без спойлеров, но будьте уверены, что они действительно сумасшедшие и уморительные. При этом к концу фильма все действующие лица кажутся такими живыми и родными, как будто и мы все живем в одном бесконечном бурлеске. Суини — эдакий миллениальский Вуди Аллен — редкий рассказчик, который в эпоху, когда уже любые истории, казалось бы, были рассказаны, умудряется придумывать сюжеты, держащие внимание с первой до последней секунды, шокирующие и трогающие в непредсказуемые моменты.
«Голый пистолет», реж. Акива Шаффер
«The Naked Gun»
Если все новое — хорошо забытое старое, то что делать в случае, когда все до сих пор помнят классику? Новый «Голый пистолет» не перезагрузка и не ремейк, если под этими понятиями понимать содержательную ревизию первоисточника, а скорее выступление очень уважительного кавер-бенда. Акива Шаффер лишь точечно осовременил эстетику этой кинопародии, вскользь высмеяв насупленный стиль криминальных фильмов Нолана и Финчера, а в остальном наполнил сценарий шутками, которые могли бы сработать и сорок лет назад.
Надо отдать должное: по плотности гэгов это очередное кино про путающегося в ногах, словах и прочих неудобных вещах полицейского вплотную приближается к первоисточнику. Да и в кастинге Лиама Нисона есть что-то гениальное, помимо созвучности с именем Лесли Нильсена. Другое дело, что на таких остаточных парах старого хита слишком далеко не уедешь: спустя месяц после премьеры не слишком оригинальное кино из памяти более-менее улетучивается, и следующей дозы организм не требует. Главное, впрочем, доказано: смеяться в голос зрители не разучились — проверено в кинозале, где хохот не останавливался все полтора часа. «Голый пистолет» прошел в прокате умеренно успешно, а значит, и новые большие хиты все еще возможны.
«Фэкхем-Холл», реж. Джим О’Хэнлон
«Fackham Hall»
Часто можно услышать мнение, что британский юмор так или иначе утонченнее американского. Стендапер Джимми Карр, кажется, решил с этим поспорить и написал сценарий толстой кинопародии на костюмированные драмы и детективы (от «Аббатства Даунтон» до «Пуаро»), которая заставляет «Голый пистолет» смотреться на ее фоне как интеллигентское драмеди Вуди Аллена. В «Фэкхем-Холле» Карр и режиссер Джим О’Хенлон (ветеран британских телесериалов) не постеснялись собрать драгоценный актерский ансамбль (Дэмиан Льюис, Томасин МакКензи, звезды кинофраншизы «Гарри Поттер» Том Фелтон и Кэтрин Уотерстон, легенда бриткомов Сью Джонстон и так далее), чтобы заставить их повторять до бесконечности гэги про инцест, женитьбу на кузенах, женитьбу на двоюродных братьях, женитьбу на троюродных сестрах, фамильный девиз «incestus ad infinitum» и так далее — вы поняли.
Наверное, все дело в том, что уникальное свойство британской комедии состоит в готовности англичан даже самый глупый комедийный бит максимально уверенно вести до победного, во всяком случае, конца. В «Фэкхем-Холле» есть как примеры не самой очевидной игры слов, так и приколы про члены и газы, которых бы даже авторы «Очень страшного кино» постеснялись, — как ни удивительно, почти все они работают. Все-таки и шутки в духе «Голого пистолета» с по-идиотски буквальным пониманием вопросов («Вы сражались в окопах с отцом?» — «Нет, на одной стороне с ним») никогда не устаревают, и комбинация нарядных костюмов с самыми вульгарными гэгами заведомо выигрышная.
«Фэкхем-Холл» выйдет в российский прокат 18 декабря.
«Везунчики», реж. Азиз Ансари
«Good Fortune»
Не «Битва за битвой», а «Везунчики» — самый острополитический американский фильм года. Пока Пол Томас Андерсон рисовал эпическое экшн-полотно про вымышленную ячейку террористов-революционеров, будто сбежавших из прошлого столетия, комик Азиз Ансари сочинил остроумную басню про непридуманные тяготы угнетенных работников логистических центров, служб доставки и прочих сфер гиг-экономики, которых к тому же вот-вот заменят роботы. Сам он играет несчастного молодого человека, окончившего вуз по специальности «документальное кино», но почему-то живущего в машине между курьерскими сменами. Однажды ангел-хранитель (очень смешной Киану Ривз в фирменной деревянной манере) пытается доказать, что счастье-де не в деньгах, и на неделю дает пожить горе-курьеру жизнью богатого айтишника (по-своему трогательный Сет Роген). А курьер возьми да и откажись возвращаться обратно, ведь на новом месте моментально смог наладить и личную жизнь, и душевное равновесие, и даже помог друзьям.
Гэги с бутылками для мочи на работе и воображаемый монтаж сытой, но несчастной жизни после переезда в Техас — настолько прямое воплощение повестки демократов, что отдельные эпизоды фильма можно считать вольной адаптацией сюжетов политико-сатирического шоу Джона Оливера на HBO. Но даже если вы не согласны с тейками Азиза Ансари в пользу прав трудящихся, нельзя отрицать, что доносит их он абсолютно обаятельно и недушно, а, вместо того чтобы размениваться на долгие скучные сцены, стремительно и ясно раскладывает все по полочкам. Вспоминается великий комик-басенник Ларри Дэвид с фильмом «Завершить историю» — надо сказать, сравнение не в пользу Дэвида.
«Везунчики» выйдут в российский прокат 15 января 2026 года.
«Финикийская схема», реж. Уэс Андерсон
«The Phoenician Scheme»
Восхищение классикой не обязательно должно означать попытку обращения времени вспять. Некоторые художники довольствуются тем, что отправляются в воображаемое путешествие в прошлое и теряются там. Вот и Уэс Андерсон в последние годы занят причудливыми ретроминиатюрами, почти не претендуя на то, чтобы привлечь и увлечь современного зрителя. «Финикийская схема» — еще одна такая нарочито оторванная от реальности фантазия: приключения авантюриста с участием его детей, магнатов, принцев, шпионов и всевозможных двойных агентов разворачиваются в вымышленной независимой Финикии середины прошлого века.
Всем тем зрителям, которым подход Андерсона кажется тупиковым и бессмысленным, хочется возразить, что им не хватает щепотки чувства юмора. Ведь если смотреть на этого режиссера не как на грозного автора-мыслителя, призванного проливать свет на большие дилеммы современности, а как на комедиографа, который делает необычайно стилизованные и визуально выразительные комедии, то сопротивляться оказывается невозможно. И уж точно развлекательные свойства гарантированы, когда в главных ролях задействован дуэт из неожиданного гения дэдпэна Бенисио Дель Торо и мастера перевоплощений Майкла Серы (все еще одного из самых недооцененных артистов своего поколения в принципе). Сцена с крушением самолета в болото и подземный баскетбольный матч с Брайаном Крэнстоном — безо всяких оговорок в числе самых смешных в этом году.
«Сакраменто», реж. Майкл Ангарано
«Sacramento»
К слову о Майкле Сере: он начинал как раз во вселенной Апатоу в роли неловкого школьника из «SuperПерцев» (непревзойденного шедевра среди комедий нулевых), и новая картина с его участием, «Сакраменто» (режиссерский дебют Майкла Ангарано, еще одной звезды культовой комедии нулевых), отвечает на вопрос, что происходит с инфантильными апатоускими парнями, когда им приходится повзрослеть. Это дорожная комедия про пару друзей (Сера и Ангарано), которые пытаются догнать юность, счастье и любовь на перекрестке взрослой жизни, но слова не связываются, неврозы сковывают движения, и герои демонстрируют такую бытовую бесполезность (особенно на фоне женских персонажей, сыгранных Кристен Стюарт и Майей Эрскин), что в конце концов становится не смешно, а грустно.
Трудно назвать это кино в голос смешным комедийным хитом (скорее придется много нервно хихикать), но кто-то должен был снять и такой эпилог к истории взросления мужчин-миллениалов, которые все чувствовали, все понимали, но ничего не могли сделать.
«Дружба», реж. Эндрю ДеЯнг
«Friendship»
Противоположный вектор эволюции все той же эстетической вселенной — фильм «Дружба» Эндрю ДеЯнга, эдакая темная антиутопическая версия импровизационной разговорной комедии мужских типажей. Под обложкой, предполагающей милый шарж на неудачников в духе Апатоу (и с его же постоянным актером Полом Раддом в одной из главных ролей), режиссер-дебютант Эндрю ДеЯнг, снимавший эпизоды наших любимых комедийных сериалов прошлого десятилетия, предлагает к просмотру самую черную комедию на свете. Черную не в том смысле, что в кадре есть кровища, похабности или неполиткорректные приколы на злобу дня, а в том, что складывается устойчивое впечатление, будто главный герой живет во тьме постапокалипсиса после краха социальных конвенций, этикета и просто здравомыслия.
Тим Робинсон, создатель авторского скетчкома на «Нетфликсе», обладает негативной харизмой даже не Джима Кэрри образца «Кабельщика», а настоящей ходячей черной дыры. Он нарушает границы так настойчиво и отчаянно, что смеяться останутся только самые прожженные зрители. Если вы, как и режиссер, считаете, что мужчины среднего возраста безнадежны, то здесь достаточно чернейших гэгов, достойных смеха в голос. Самый незабываемый из них — жена, пропадающая в заброшенной канализации, куда ее притащил ради «романтического приключения» муж.
«Мой милый псих», реж. Каззи Дэвид и Элиза Калани
«I Love You Forever»
Дочка великого ситкомостроителя Ларри Дэвида Каззи Дэвид, как и все 30-летние, за жизнь насмотрелась интернет-контента не меньше, чем классики кино. Неудивительно, что ее потрясающе точную и безжалостную комедию — приговор манипулятивным бойфрендам «Мой милый псих» легко можно представить в виде серии селфи-импровизаций кринж-тиктокеров (вспоминается The Slappable Jerk с его бесконечной галереей инфантилов разной степени токсичности).
Здесь самого ужасного мужчину на земле изображает Рей Николсон, играющий одновременно и против, и в соответствии со своим злодейским типажом. Вообще говоря, те зрители, которые не привыкли кринжевать в кайф, рискуют воспринять картину как чистый хоррор — как иначе объяснить колы в Letterboxd от ужаснувшихся пользователей, ожидавших милый ромком? Так или иначе, все узнают в этом герое тех эмоциональных абьюзеров, энергетических вампиров и бытовых психопатов, с которыми приходилось сталкиваться в жизни. Полнометражная форма лишний раз напоминает о своей эффективности по сравнению с рядом разрозненных коротких роликов: то, что в ленте могло вызвать лишь неловкую улыбку, здесь в конце концов приводит к эмоциональным взрывам и нервному хохоту. Даже жаль, что Дэвид-старший не помог своей непо-дочке звонком кому нужно и фильм более-менее прошел мимо всех радаров, ведь на «Нетфликсе» рядом с аферистами из тиндера эта чистая жиза тоже вполне могла бы завируситься.
«Я бы тебя пнула, если бы могла», реж. Мэри Бронштейн
«If I Had Legs I’d Kick You»
В конце каждого года после объявления номинаций на «Золотой глобус» начинаются дебаты и возмущения по поводу того, как на этой премии определены жанровые категории для фильмов (на самом деле их выбирают сами продюсеры в момент подачи заявки). В этом году наибольшую волну недоумения вызвала номинация в категории «Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)» Роуз Берн за фильм «Я бы тебя пнула, если бы могла» (ранее актриса выиграла за эту роль «Серебряного медведя» Берлинале). Границы жанровых категорий никогда не бывают до конца объективными, и, даже если большинство зрителей думает иначе, лично я вполне согласен, что это кино — черная комедия практически в чистейшем виде. Над ней в кинозале я достаточно и похихикал, и позакрывал лицо руками от кринжа.
Кажется, со мной согласна и режиссерка Мэри Бронштейн, иначе зачем бы она делала всех второстепенных героев такими карикатурными? Речь и о Конане О’Брайене в роли недружелюбного коллеги-психолога, и об A$AP Rocky, играющем, наоборот, излишне дружелюбного соседа в мотеле, и о Кристиане Слейтере — безучастном, но энергичном муже-морячке. Историю о том, как мама больного ребенка принимает на себя повышенную дозу стресса за несколько дней — от огромной дыры в потолке, через которую можно увидеть космос, до сбежавшей якобы кончать с собой клиентки, — невозможно воспринимать как трагедию, а не комедию, когда этот ребенок нарисован максимально тупым и надоедливым, а сама героиня все тяготы принимает с невозмутимым видом женщины, привыкшей жить на грани нервного срыва. В сухом остатке это кино ближе не к «Женщине не в себе» Кассаветиса, а к характеристике «очень длинный хэллоуинский спешел ситкома „Платонические отношения“».