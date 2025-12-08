Во всех вологодских муниципалитетах демонтировали вывески сети «Красное & Белое»
«Франкенштейн», «Битва за битвой» и «Простая случайность» номинированы на премию «Золотой глобус»

Фото: @goldenglobes

В США представили номинантов на премию «Золотой глобус», пишет Deadline. 83-я церемония вручения наград состоится 11 января 2026 года.

Фильм «Битва за битвой» получил девять номинаций на премию «Золотой глобус». Среди телевизионных проектов лидером стал сериал «Белый лотос» с шестью номинациями.

В категории «Лучший драматический фильм» номинантами стали «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Хамнет» Хлои Чжао и «Простая случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Грешники» Райана Куглера и «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера.

Претендентами на награду за «Лучший комедийный фильм» стали «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона, «Голубая луна» и «Новая волна» Ричарда Линклейтера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Марти Великолепный» Джошуа Сэфди и «Метод исключения» Пак Чхан Ука.

На «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» претендуют Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»), Райан Куглер («Грешники»), Гильермо дель Торо («Франкенштейн»), Джафар Панахи («Простая случайность»), Йоаким Триер («Сентиментальная ценность») и Хлоя Чжао («Хамнет»).

В номинацию «Лучший драматический актер» попали Джереми Аллен Уайт («Спрингстин. Избавь меня от небытия»), Джоэл Эдгертон («Сны поездов»), Оскар Айзек («Франкенштейн»), Дуэйн Джонсон («Крушащая машина»), Майкл Б. Джордан («Грешники») и Вагнер Моура («Секретный агент»).

«Лучшей драматической актисой» могут стать Джулия Робертс («После охоты»), Джесси Бакли («Хамнет»), Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Тесса Томпсон («Гедда») и Ева Виктор («Прости, детка»).

На звание лучший актер в мюзикле/комедии в число номинантов отобраны Итан Хоук («Голубая луна»), Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»), Джордж Клуни («Джей Келли»), Леонардо ДиКаприо («Битва за битвой»), Ли Бен Хон («Метод исключения») и Джесси Племонс («Бугония»).

«Лучшей комедийной актрисой» может стать Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Синтия Эриво («Злая. Часть 2»), Кейт Хадсон («Песня звучит печально»), Чейз Инфинити («Битва за битвой»), Аманда Сейфрид («Завет Анны Ли») и Эмма Стоун («Бугония»).

Награда за «Лучшую мужскую роль второго плана» может достаться Бенисио дель Торо («Битва за битвой»), Джейкобу Элорди («Франкенштейн»), Полу Мескалу («Хамнет»), Шону Пенну («Битва за битвой»), Адаму Сэндлеру «Джей Келли» или Стеллану Скарсгарду («Сентиментальная ценность»).

«Лучшая женская роль второго плана» — Эмили Блант («Крушащая машина»), Эль Фаннинг («Сентиментальная ценность»), Ариана Гранде («Злая: Навсегда»), Инга Ибсдоттер Лиллеаас («Сентиментальная ценность»), Эми Мэдиган («Орудия») Тейяна Тейлор («Битва за битвой»).

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Она вручается каждый год по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.

