В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения

Фото: Tron Le

Правительство Швейцарии 14 июня проведет референдум по предложению ограничить численность населения страны, пишет Reuters.

Согласно предложению, максимальная численности постоянного населения страны не должны превышать 10 млн человек к 2050 году. Предполагается  автоматическое введение ограничительных мер в том случае, если она превысит 9,5 млн человек до этого срока. Среди них — сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей.

Инициатива поддерживается правой Швейцарской народной партией (SVP). Ее члены утверждают, что всплеск роста населения перегружает инфраструктуру, наносит ущерб окружающей среде и способствует увеличению стоимости аренды недвижимости.

К концу 2025 года в Швейцарии проживало около 9,1 млн человек. Ее население выросло на 1,7 млн человек с 2002 года, в том числе за счет притока иммигрантов.

Недавно швейцарский йодль добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это особая техника пения, основанная на быстрых переходах между грудным голосом и фальцетом.

