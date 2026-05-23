Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей

Афиша Daily
Фото: Netflix

Сериал «Очень странные дела» стал первым проектом Netflix, который получил место в коллекции Смитсоновского национального музея американской истории. Об этом сообщает Deadline.

В музей передали знаменитый образ Одиннадцати (героини Милли Бобби Браун) из первого сезона шоу. Речь идет о розовом платье, которое персонаж носил в начале истории.

О передаче костюма объявил куратор музея Райан Линтелман во время специального мероприятия Netflix в Лос-Анджелесе, посвященного финальному сезону сериала. На событии присутствовали создатели проекта Мэтт и Росс Даффер, продюсер Шон Леви, а также актеры Дэвид Харбор, Наталия Дайер, Ноа Шнапп и Джейми Кэмпбелл Бауэр.
 

По словам представителей музея, «Очень странные дела» стали важной частью современной поп-культуры и затронули темы, которые остаются актуальными спустя годы. Куратор также отметил значение самого костюма для истории персонажа. До этого момента Одиннадцать носила только больничную одежду и чужие вещи, а розовое платье стало символом ее первых шагов к самостоятельности и осознанию собственной личности.

Образ, созданный художниками по костюмам Кимберли Адамс и Малгосей Турзанской, стал настоящим культурным феноменом после выхода первого сезона в 2016 году. Тогда костюм Одиннадцати оказался одним из самых популярных нарядов на Хэллоуин.

