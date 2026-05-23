Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона

Фото: Lionsgate Television

Телеканал Starz не стал продлевать сериал «Спартак: Дом Ашура» на второй сезон. Об этом пишет Deadline.

Продолжение культовой франшизы «Спартак», созданное Стивеном С.ДеНайтом, завершится после первого сезона. По данным издания, студия Lionsgate Television, занимавшаяся производством проекта, уже ищет для шоу новую платформу.

Источники подчеркивают, что сериал не смог повторить успех оригинального «Спартака», вышедшего в 2010 году. Кроме того, аудитория проекта не совпала с новой стратегией Starz, который сейчас делает ставку на женскую аудиторию.

Сюжет «Дома Ашура» разворачивался в альтернативной временной линии и отвечал на вопрос: что было бы, если бы Ашур выжил после событий сериала «Спартак: Месть». По новой версии истории римляне награждают героя гладиаторской школой, где он когда-то сам был рабом.

Главную роль исполнил Ник Е.Тарабей, вернувшийся к образу Ашура. Вместе с ним в сериале снялись Теника Дэвис, Грэм МакТавиш, Джорди Уэббер, Ивана Бакеро и Люси Лоулесс, которая появилась в премьерном эпизоде, чтобы связать новый проект с оригинальной франшизой.

