В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

В сети «Дринкит» появился нейробариста. Он придумывает кофе под настроение

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: drinkitcafe

Сеть кофеен «Дринкит» совместно с Yandex B2B Tech запустила первого в России ИИ-бариста.

Нейросеть помогает посетителям создавать уникальные напитки под настроение, вкусовые предпочтения или конкретную ситуацию. Чтобы получить персональный кофе, нужно описать в приложении, какой напиток хочется. После этого ИИ предложит авторский вариант, который можно сразу заказать как обычную позицию меню.

Например, для восстановления после тренировки нейробариста может предложить холодный латте с протеином и сырной пенкой, а для борьбы со стрессом — мокко с ежевикой и таро. Если попросить что-то необычное, система соберет максимально нестандартный напиток из доступных ингредиентов.

Проект работает на платформе Yandex AI Studio. Нейросеть анализирует актуальное меню конкретной кофейни и список доступных ингредиентов, после чего генерирует рецепт с помощью ИИ-моделей «Яндекса».

По словам команды «Дринкит», сейчас больше половины заказов в сети уже оформляются с кастомизацией напитков. Пока пилотный запуск нейробариста проходит в трех кофейнях Москвы: на улице Усачева, на Пресненской набережной и на 2-й Брестской улице.

Расскажите друзьям
Теги:
Яндекс