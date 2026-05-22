Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Глава Lionsgate подтвердил, что байопик «Майкл» получит продолжение

Афиша Daily
2 мин на чтение

Студия Lionsgate официально подтвердила работу над продолжением байопика «Майкл» о Майкле Джексоне. Об этом рассказал глава кинокомпании Адам Фогельсон.

По словам Фогельсона, переговоры по сиквелу проходят успешно, а команда уже активно работает над фильмом. При этом продолжение необязательно будет развиваться строго по хронологии событий. «Мы можем рассказывать эту историю в любом порядке», — сказал он.

Создатели отметили, что в первом фильме осталось много важных моментов из жизни и карьеры певца, которые так и не попали на экран. Речь идет как о значительной части музыкального наследия Майкла Джексона, так и о событиях разных периодов его жизни. «Мы можем двигаться вперед и назад во времени, рассказывая эту историю», — отметил Фогельсон.

Первая часть с Джаафаром Джексоном в роли Майкла рассказывала о пути артиста от детства до статуса мировой суперзвезды в конце 1980-х. Поздние этапы жизни музыканта и громкие судебные процессы в картине почти не затрагивались из-за юридических ограничений.

В ленту вошли главные хиты Джексона, из-за чего зрители по всему миру в кинотеатрах встают с мест и начинают танцевать прямо во время сеансов байопика. Многие зрители возмущены таким поведением. В российский прокат «Майкла» выпустит «Вольга» 28 мая. О том, что «Майкл» может получить продолжение, СМИ писали еще в конце апреля.

Расскажите друзьям