Предзаказы GTA 6 стартуют летом. Игру обещают больше не переносить

В отчете для инвесторов за 2026 финансовый год Take Two Interactive вновь подтвердила дату выхода Grand Theft Auto 6 — 19 ноября 2026 года. Глава компании Страус Зельник во время звонка по итогам отчетности подчеркнул, что игру больше не перенесут.
Он также заявил инвесторам, что Take Two Interactive прогнозирует выручку в 8,2 млрд долларов в следующем финансовом году благодаря запуску GTA 6 этой осенью.
В интервью Bloomberg Зельник отметил, что маркетинг игры начнется в конце июня — начале июля. Исходя из этого, журналисты предполагают, что третий трейлер GTA 6 может выйти в этот же период.
Предзаказы, по словам Зельника, должны стартовать вместе с началом маркетинговой кампании. Точную дату компания пока не назвала. Стоимость GTA 6 тоже остается неизвестной: Take Two собирается объявить цену вместе со стартом продвижения и предзаказов.
Во время звонка также стало известно, что GTA 5 продалась тиражом почти 230 млн копий по всему миру. Red Dead Redemption 2 достигла 85 млн проданных копий и стала третьей самой продаваемой игрой в истории.
Как отмечает PCGamesN, пока GTA 6 официально заявлена только для консолей. Версия для ПК до сих пор не подтверждена, поэтому шансы сыграть в игру на компьютерах до конца 2026 года близки к нулю даже без новых переносов.
Второй и последний на данный момент трейлер GTA 6 вышел больше года назад ― 6 мая 2025 года. Он раскрыл главных героев грядущей игры — Джейсона и Люсию. Им придется бороться за выживание в солнечном штате Леонида, когда они окажутся в центре большого заговора.