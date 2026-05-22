Москву накроет ливень с градом. На севере Подмосковья возможен смерч

В пятницу, 22 мая, в Москве и Подмосковье ожидается последний день аномального тепла, который к вечеру сменится грозой, ливнем и градом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в первой половине дня в столичном регионе будет переменная облачность без осадков, а к 15.00 воздух прогреется до +27…+30 градусов. Однако с 21.00 до 23.00 через регион пройдет холодный атмосферный фронт.
Вечером ожидаются гроза, ливень «как из ведра» и порывы ветра до 20 метров в секунду и выше. В Москве может выпасть не менее 10–15 литров воды на квадратный метр, а также пройти град диаметром до 3–5 миллиметров. На севере Подмосковья, юго-востоке Тверской и западе Ярославской области, а также в Вологодской области местами возможно формирование смерча.
Опасные явления станут предвестниками похолодания. В выходные жара спадет до +19…+24 градусов, ночью ожидается +10…+15. В целом погода будет относительно солнечной и сухой, хотя дождь возможен ночью и утром в субботу, а также вечером в воскресенье.
На следующей неделе, по прогнозу синоптика, в Центральной России станет еще прохладнее. Из-за «ныряющих» циклонов и северного ветра ночная температура опустится до +6…+11 градусов, дневная — до +11…+16. Пик холода ожидается в четверг: утром около +5, днем всего +8…+13 градусов.