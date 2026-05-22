Картину Бэнкси продали на аукционе за 18 млн долларов

Фото: Fair Warning

Картина Бэнкси «Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже, 2012» ушла с молотка за 18 млн долларов. Она стала третьей самой дорогой работой художника, проданной на аукционе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Торги, организованные компанией Fair Warning, прошли в магазине Tiffany & Co в Нью-Йорке. В аукционе участвовали 70 приглашенных гостей, а лот достался покупателю, который сделал ставку по телефону. Его имя не раскрывается.

Картина выполнена в черно-белой гамме, ее единственный цветной элемент — ярко-красный воздушный шар в виде сердца, который улетает от девочки. Оценочная стоимость произведения составляла 13–18 млн долларов.

Как отмечает WSJ, рынок работ Бэнкси прошел первое крупное испытание после раскрытия личности художника. В марте этого года журналисты Reuters после многолетнего расследования сообщили, что при рождении Бэнкси звали Робин Ганнингем. Несколько лет назад он сменил имя на Дэвид Джонс.

Аукционный рекорд среди работ Бэнкси принадлежит рисунку на ту же тему — «Девочка с шаром», который получил всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил шредер, тайно установленный художником в раме. В октябре 2021 года он ушел с молотка в Лондоне за 18,6 млн фунтов стерлингов (25,4 млн долларов по курсу на тот момент).

В марте того же года картина «Game Changer», подаренная Бэнкси английской больнице, была продана на аукционе за 16,76 млн фунтов (23,17 млн долларов на тот момент).

