Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Россиянка купила дворец в Беларуси за 2300 рублей

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: ЭТП «БУТБ-Имущество»

Россиянка купила дворец Радзивиллов в городе Дятлово в Беларуси за 90 белорусских рублей (около 2300 российских рублей). Об этом сообщило агентство «Sputnik Беларусь».

Здание находилось в состоянии запустения с 2010 года. Городские власти выставили его на торги за символическую цену.

Новая владелица планирует открыть здесь апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы. Как рассказала Татьяна корреспонденту Sputnik, приобрести дворец было ее мечтой с детства. «Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», — добавила она.

Дворец Радзивиллов в Беларуси считается историко-культурной ценностью второй категории. Возводил здание итальянский архитектор Доменико Фонтана ориентировочно в 1751 году.

«Дворец был построен на средства Доминика и Николая Фаустина Радзивиллов. Но это спорный вопрос, потому что есть сведения, что дворец (либо каменный, либо деревянный) уже был здесь в XV веке. Его построили представители древнего рода Кежгайлов в поместье Гезгалы, но крестоносцы напали, сожгли его, и Кежгайлы перенесли свой дворец сюда, в Дятлово», — рассказала руководитель местного музея.

За последние сто лет это место несколько раз меняло свое предназначение: он был школой, больницей, военным госпиталем, приютом для девочек. С 1938 года до 2010-го в нем размещалась городская стоматология.

Здание впервые попало на аукцион в 2015 году, но покупателя не нашли. Повторно его выставили на торги в 2022 году почти за 96 белорусских рублей. Тогда его выкупил бизнесмен из России, но он не выполнил обязательства по восстановлению памятника архитектуры. После этого дворец Радзивиллов вернулся в собственность Дятловского райисполкома.

Расскажите друзьям