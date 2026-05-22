Paul van Dyk выступит в России в январе 2027 года

Немецкий диджей Paul van Dyk (настоящее имя — Маттиас Пауль) впервые за шесть лет приедет в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства Say Agency.



У артиста будут два концерта. 5 января 2027 года он выступит на площадке VK Stadium в Москве, а 7 января в «Розе Холл» в Сочи.



«Paul Van Dyk — один из самых ожидаемых диджеев в России. Переговоры были очень сложными и долгими — Пол согласился после успешных выступлений VIni Vici в нашей стране», — сказала ТАСС генеральный директор Say Agency Анна Субчева.