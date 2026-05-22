Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»

Летом в Москве заработает шахматный клуб и бистро «Пешка». Его откроет команда People2People («Ровесник», «Дорожка», Skrepka, Nomer, «Летник») и крупнейшее шахматное комьюнити России Rep Chess. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.



Новое пространство появится на Рождественском бульваре, 10/7, стр. 1. У «Пешки» будет веранда с панорамным видом на закатную Москву. Интерьер создают с опорой на европейские и французские референсы: камерный свет, насыщенные цвета, скульптурные формы, фактуры и столы с шахматными досками.