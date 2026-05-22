Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»

Летом в Москве заработает шахматный клуб и бистро «Пешка». Его откроет команда People2People («Ровесник», «Дорожка», Skrepka, Nomer, «Летник») и крупнейшее шахматное комьюнити России Rep Chess. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта.
Новое пространство появится на Рождественском бульваре, 10/7, стр. 1. У «Пешки» будет веранда с панорамным видом на закатную Москву. Интерьер создают с опорой на европейские и французские референсы: камерный свет, насыщенные цвета, скульптурные формы, фактуры и столы с шахматными досками.
Для Rep Chess это будет первая постоянная площадка. До этого комьюнити несколько лет проводило турниры, лекции и игры в барах, ресторанах, дворах, на фестивалях и городских событиях. В «Пешке» будут проходить открытые игры, турниры, обучение, Chess Night для компаний и вечерние форматы для игроков любого уровня.
Проект объединит шахматы с культурой аперо: вином, едой для общего стола, разговорами и неформальным общением. Создатели описывают «Пешку» как место, где партия становится не только соревнованием, но и поводом встретиться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, остаться на ужин или заказать еще один бокал после игры.
Кухню возглавит бренд-шеф Александр Нечаев. В основе меню — французская бистрономия: закуски в аперо-логике, позиции для общего стола и полноценные блюда для ужина. Барную программу разрабатывает шеф-бармен Максим Артемов. В ней будут французские вина, аперитивы и авторские коктейли.