Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Создатели «Ровесника» откроют в Москве шахматный клуб и бистро «Пешка»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Рендер: People2People

Летом в Москве заработает шахматный клуб и бистро «Пешка». Его откроет команда People2People («Ровесник», «Дорожка», Skrepka, Nomer, «Летник») и крупнейшее шахматное комьюнити России Rep Chess. Об этом «Афише Daily» рассказали представители проекта. 

Новое пространство появится на Рождественском бульваре, 10/7, стр. 1. У «Пешки» будет веранда с панорамным видом на закатную Москву. Интерьер создают с опорой на европейские и французские референсы: камерный свет, насыщенные цвета, скульптурные формы, фактуры и столы с шахматными досками.

1/4
© People2People
2/4
© People2People
3/4
© People2People
4/4
© People2People

Для Rep Chess это будет первая постоянная площадка. До этого комьюнити несколько лет проводило турниры, лекции и игры в барах, ресторанах, дворах, на фестивалях и городских событиях. В «Пешке» будут проходить открытые игры, турниры, обучение, Chess Night для компаний и вечерние форматы для игроков любого уровня.

Проект объединит шахматы с культурой аперо: вином, едой для общего стола, разговорами и неформальным общением. Создатели описывают «Пешку» как место, где партия становится не только соревнованием, но и поводом встретиться с друзьями, познакомиться с новыми людьми, остаться на ужин или заказать еще один бокал после игры.

Кухню возглавит бренд-шеф Александр Нечаев. В основе меню — французская бистрономия: закуски в аперо-логике, позиции для общего стола и полноценные блюда для ужина. Барную программу разрабатывает шеф-бармен Максим Артемов. В ней будут французские вина, аперитивы и авторские коктейли.

Расскажите друзьям