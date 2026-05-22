Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»

Актер Брюс Дерн рассказал, что на съемках фильма «Однажды… в Голливуде» режиссер Квентин Тарантино отчитал Брэда Питта прямо на площадке.
По словам Дерна, инцидент произошел во время сцены, где герой Питта (каскадер Клифф Бут) навещает персонажа Дерна, владельца ранчо Джорджа Спана. Во время дубля Питт неожиданно остановил съемку.
Реакция Тарантино, по его словам, была крайне жесткой. Режиссер заявил Питту: «Никогда в жизни больше не останавливай камеру. Это моя территория. Не прерывай игру актеров».
После этого сцену пересняли, а сам Питт объяснил, что его смутила фраза Дерна, которой не было в сценарии. Как оказалось, актер импровизировал в кадре. Дерн отметил, что его персонаж импровизировал, прощаясь с Бутом: «Я не знаю, кто ты такой, но ты меня сегодня тронул. Ты пришел навестить меня, а теперь я должен снова лечь спать».
Фильм «Однажды… в Голливуде» вышел в 2019 году и стал одним из лучших фильмов Тарантино. За роль Клиффа Бута Брэд Питт получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана. Сейчас также готовится продолжение истории — фильм «Приключения Клиффа Бута», который выйдет на Netflix.