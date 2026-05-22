Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Брэд Питт получил выговор от Квентина Тарантино на съемках «Однажды… в Голливуде»

Афиша Daily
1 мин на чтение

Актер Брюс Дерн рассказал, что на съемках фильма «Однажды… в Голливуде» режиссер Квентин Тарантино отчитал Брэда Питта прямо на площадке.

По словам Дерна, инцидент произошел во время сцены, где герой Питта (каскадер Клифф Бут) навещает персонажа Дерна, владельца ранчо Джорджа Спана. Во время дубля Питт неожиданно остановил съемку.

Реакция Тарантино, по его словам, была крайне жесткой. Режиссер заявил Питту: «Никогда в жизни больше не останавливай камеру. Это моя территория. Не прерывай игру актеров».

После этого сцену пересняли, а сам Питт объяснил, что его смутила фраза Дерна, которой не было в сценарии. Как оказалось, актер импровизировал в кадре. Дерн отметил, что его персонаж импровизировал, прощаясь с Бутом: «Я не знаю, кто ты такой, но ты меня сегодня тронул. Ты пришел навестить меня, а теперь я должен снова лечь спать».

Фильм «Однажды… в Голливуде» вышел в 2019 году и стал одним из лучших фильмов Тарантино. За роль Клиффа Бута Брэд Питт получил премию «Оскар» как лучший актер второго плана. Сейчас также готовится продолжение истории — фильм «Приключения Клиффа Бута», который выйдет на Netflix.

Расскажите друзьям