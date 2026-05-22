Новый фильм с Джонни Деппом получил дату выхода

Триллер «Пьяница» с Джонни Деппом выйдет в мировой прокат 26 марта 2027 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на Lionsgate.
Изначально эта дата была закреплена за первой частью фильма «Страсти Христовы: Воскресение» Мела Гибсона, однако студия перенесла ее на май 2027-го. Вторая часть картины выйдет годом позже — в мае 2028-го.
«Пьяницу» снял Марк Уэбб, режиссер «500 дней лета» и «Нового Человека-паука». Сценарий написал Зак Дин, известный по фильму «Война будущего». Продюсерами выступили Бэзил Иваник и Эрика Ли, работавшие над франшизой «Джон Уик».
По сюжету барменша с частной яхты знакомится с загадочным гостем на борту. Вскоре они оказываются втянуты в историю с влиятельной преступницей и выясняют, что связаны друг с другом неожиданным образом.
Главные роли в фильме кроме Джонни Деппа исполнили Мэделин Клайн и Пенелопа Крус. Для Деппа и Крус это уже четвертый совместный проект после «Кокаина», «Пиратов Карибского моря: На странных берегах» и «Убийства в Восточном экспрессе».