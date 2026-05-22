Бритни Спирс предложила полицейским приготовить лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде

После ареста певица добровольно отправилась в реабилитационный центр, а позже признала вину по смягченной статье о неосторожном вождении под воздействием алкоголя или запрещенных веществ. Благодаря тому, что это было первое подобное нарушение, а аварии и пострадавших не было, Бритни удалось избежать тюремного срока. Суд назначил ей штраф в размере 571 доллара, 12 месяцев испытательного срока и обязательное прохождение трехмесячной программы по борьбе с зависимостями.

