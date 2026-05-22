Бритни Спирс предложила полицейским приготовить лазанью во время ареста за вождение в нетрезвом виде

В США опубликовали новые материалы по делу Бритни Спирс, задержанной 4 марта в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

По документам полиции и записям с нагрудных камер, сотрудники дорожной службы остановили автомобиль певицы после сообщений о машине, которая двигалась на высокой скорости и опасно маневрировала на дороге. При задержании офицеры почувствовали от Спирс запах алкоголя.

Во время общения с полицейскими певица постоянно меняла свое настроение. По данным отчета, Бритни то говорила с британским акцентом, то переходила на детский голос. В какой-то момент она предложила офицерам приехать к ней домой: «Я приготовлю вам еду или лазанью, что захотите. У меня есть бассейн».

В видео полицейских также есть момент, где Спирс плачет в патрульной машине и обвиняет сотрудников в грубом обращении. Затем она сказала, что вообще не употребляла алкоголь, и несколько раз повторила, что хочет вернуться домой.

После ареста певица добровольно отправилась в реабилитационный центр, а позже признала вину по смягченной статье о неосторожном вождении под воздействием алкоголя или запрещенных веществ. Благодаря тому, что это было первое подобное нарушение, а аварии и пострадавших не было, Бритни удалось избежать тюремного срока. Суд назначил ей штраф в размере 571 доллара, 12 месяцев испытательного срока и обязательное прохождение трехмесячной программы по борьбе с зависимостями.
 

