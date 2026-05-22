В Музее декоративного искусства откроется выставка о скульпторе Вере Мухиной

С 3 июня по 27 сентября во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве пройдет выставка «Вера Мухина: диалоги, грани». Об этом «Афише Daily» рассказали представители культурной площадки.
Проект посвящен не только Мухиной как автору «Рабочего и колхозницы», но и как художнице-экспериментатору, работавшей со стеклом, архитектурой и монументальной пластикой. Экспозиция охватит почти полвека ее творческого пути — от учебы в Париже в 1912–1914 годах и поездок по Италии и Франции до создания экспериментальной лаборатории художественного стекла в Ленинграде.
На выставке покажут работы из 16 государственных музеев и частных коллекций, некоторые из них впервые представят в Москве. В экспозицию войдут стеклянная скульптура Мухиной «Ветер», работа ее учителя Антуана Бурделя «Отдыхающая скульпторша», архитектурные детали стеклянных колонн станции метро «Автово» и бюст «Товарищ из тред-юнионов», который экспонировался на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году и недавно вернулся в Россию.
Отдельный раздел посвятят экспериментальному цеху, который позже стал Ленинградским заводом художественного стекла. Под руководством Мухиной и при участии химика Николая Качалова там разрабатывали новые составы стекла, в том числе для колонн станции «Автово».
Выставку завершит раздел «Наш современник», в нем работы современных художников по стеклу вступят в диалог с наследием Мухиной. Среди участников Андрей Криволапов, Алексей Дрождин, Антон Лукашов, Татьяна Петкова, Алексей Дьяков и Александра Ярмольник.
Куратором проекта стал Кирилл Гаврилин, архитектором и автором художественной концепции — Юлия Наполова. Выставку сопроводит спецпроект «Москва Мухиной» — карта-путеводитель по местам, связанным с художницей. Партнером спецпроекта выступит ВДНХ. Подробности и билеты — на сайте музея.