Вышел первый ролик к сериалу «Рассвет „Воут“». В нем показали Штормфронт

Prime Video показал первый ролик к приквелу «Пацанов» — сериалу «Рассвет „Воут“». Его премьера состоится в 2027 году.
В видео впервые показали ключевых персонажей новой истории, включая Аю Кэш, которая вернулась к роли героини, известной как Штормфронт, но в этот раз под именем Клара Воут.
В видео героиня появляется в образе женщины с немецким акцентом и говорит Солдатику (Дженсен Эклс): «Нас ждет светлое будущее. Все, что нам нужно сделать, — это принять его».
В «Рассвете „Воут“» Клара — жена Фредерика Воутa, основателя корпорации, стоящей за созданием супергероев. По канону франшизы именно она стала первым человеком, на котором испытали сыворотку V1, дающую суперспособности.
Ая Кэш впервые сыграла эту героиню во втором сезоне «Пацанов», где она была известна как Свобода, а затем раскрылась как Штормфронт. Действие приквела разворачивается в 1950-х годах в Нью-Йорке, в начале формирования супергеройской индустрии.