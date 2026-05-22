В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства Port Art Fair

В «Севкабель Порту» открылась четвертая ежегодная ярмарка современного искусства Port Art Fair. Она продлится вплоть до 24 мая. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

На ярмарке покажут живопись, графику, скульптуру, фотографии, диджитал-арт и инсталляции от 48 галерей, 44 независимых художников, а также различных творческих объединений.

Всего на Port Art Fair в этом году будут представлены 97 участников более чем из 15 городов России. Темой ярмарки станет «blank» — чистый лист, состояние новой возможности, движение к чему-то выверенному, минималистичному и ясному.

«В этом году Port Art Fair получился другим — более повзрослевшим и выверенным. Тема „blank“ сложна и противоречива, и для нас было важно отразить ее через не привнесение нового, через шаг назад: посмотреть на то, что происходит сейчас, определить статус, понять момент. В этом одна из сутей „blank“ — это про паузу, про состояние, про точку отсчета», — поделилась куратор ярмарки Анна Заведий.

Заместитель гендиректора «Севкабель Порта» Валентина Антюшина добавила, что на четвертый год территория Port Art Fair значительно расширилась и заняла площадку «Вольт». «Чувствую, что в скором времени мы сможем занять всю территорию „Севкабель Порта“», — отметила она.

Помимо смотра художественных работ, на мероприятии также пройдут публичные выступления и лекции. В программу войдут выступления лекторов образовательного пространства Doctrina et Nobiles, культурологов, искусствоведов, исследователей визуальной культуры, бренд-кураторов и арт-менеджеров.

Вход на ярмарку бесплатный, по предварительной регистрации на сайте события. Ярмарка открыта с 12.00 до 21.30.

