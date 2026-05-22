Хлоя Кардашьян жалеет, что удалила когти своим кошкам

2 мин на чтение
Фото: Sean Zanni/Getty Images

Американская телезвезда Хлоя Кардашьян рассказала, что последовала плохому совету удалить когти своим кошкам и теперь жалеет о поступке. Об этом пишет People.

У Хлои две кошки — Серая Китти и Малышка Китти. «У меня никогда раньше не было кошек. Я даже не понимала, что делаю. Я чувствую себя очень ужасно из-за того, что поступила так», — сказала она в своем подкасте «Khloé in Wonder Land». По словам звезды, удаление когтей сделало ее кошек несчастными.

Мои кошки носят AirTag. Им запрещено даже приближаться к двери. Я так боюсь, что они выйдут на улицу, потому что у них нет возможности защитить себя. Они потеряли свои средства защиты, и мне грустно от этого», — сказала Кардашьян.

Американская ассоциация ветеринарной медицины настоятельно рекомендует специалистам не проводить хирургические процедуры, «направленные на предотвращение нормального использования когтей животного, в которых нет  необходимости». «Точка когтей — это нормальное поведение кошек, которое тренирует их, служит визуальным и обонятельным маркером территории, помогает самозащите и обеспечивает здоровую работу мышц», — пояснили в организации.

Недавно Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет. Ее старшая дочь Тру может получить телефон, когда ей исполнится 12, однако соцсетями ей разрешат пользоваться только в 16–17 лет.

