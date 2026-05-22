На Каннском кинофестивале вручили неофициальную награду за лучшую собачью роль

Фото: RT Features

В 2026 году на Каннском фестивале Palm Dog Award вручили собаке Юри из чилийского фильма «La Perra». Это неофициальная награда фестиваля за лучшую собачью роль. Об этом пишет Variety.

«La Perra» на фестивале показали в программе «Двухнедельник режиссеров». Режиссер картины — Доминга Сотомайор. Сюжет ленты посвящен женщине, которая живет на удаленном острове. Однажды там появляется бездомный щенок, который пробуждает в ней тоску по материнству.

До съемок в фильме Юри жила в приюте. После них ей нашли дом. Щенком, который сыграл маленькую Юри, стала Тормента Мария. Ее затем взял к себе один из членов съемочной группы картины. 

Ранее награду Palm Dog Award получали бордер-колли Месси из «Анатомии падения» и собака по кличке Бренди из «Однажды… в Голливуде». Тогда Квентин Тарантино лично явился на церемонию вручения премии.

Недавно фильм «Черный шар» с Пенелопой Крус и Гленн Клоуз удостоился 20-минутных оваций на Каннском кинофестивале. Он вошел в тройку наиболее тепло принятых картин за историю киносмотра.

