Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана

Фото: Universal Pictures

Лупита Нионго прокомментировала критику, возникшую после ее утверждения на роль Елены Троянской в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.

Актриса столкнулась с расистскими комментариями в сети, но сказала, что не собирается оправдываться за участие в проекте. В интервью Elle Нионго отметила, что воспринимает фильм как современную интерпретацию мифа, а не историческую реконструкцию.

«Это мифологическая история. Я полностью поддерживаю видение Криса и ту версию истории, которую он рассказывает. Наш каст отражает современный мир», — сказала актриса. По словам Нионго, она не тратит время на споры с критиками, потому что негатив все равно будет существовать независимо от ее реакции.

Одним из тех, кто публично раскритиковал кастинг, стал Илон Маск. Он сказал, что Нолан якобы пошел на такой выбор ради наградного сезона и «потерял свою целостность». Позже ведущие шоу The View выступили в защиту актрисы, напомнив, что Лупита Нионго считается одной из самых красивых женщин мира.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля. В фильме также снялись Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Эллиот Пейдж.
 

