Лупита Нионго ответила на критику из-за роли Елены Троянской в «Одиссее» Кристофера Нолана

Лупита Нионго прокомментировала критику, возникшую после ее утверждения на роль Елены Троянской в фильме «Одиссея» Кристофера Нолана.
Актриса столкнулась с расистскими комментариями в сети, но сказала, что не собирается оправдываться за участие в проекте. В интервью Elle Нионго отметила, что воспринимает фильм как современную интерпретацию мифа, а не историческую реконструкцию.
«Это мифологическая история. Я полностью поддерживаю видение Криса и ту версию истории, которую он рассказывает. Наш каст отражает современный мир», — сказала актриса. По словам Нионго, она не тратит время на споры с критиками, потому что негатив все равно будет существовать независимо от ее реакции.
«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля. В фильме также снялись Мэтт Деймон, Энн Хэтэуэй, Том Холланд, Зендая, Роберт Паттинсон, Шарлиз Терон и Эллиот Пейдж.