Чарли Хитон сыграет сына Томми Шелби в продолжении «Острых козырьков». Посмотрите первый кадр

Фото: BBC

Netflix и Би-би-си показали первый кадр из нового сериала по вселенной «Острых козырьков», на котором изображен звезда «Очень странных дел» Чарли Хитон.

Актер, известный по роли Джонатана Байерса, играет Чарльза Шелби — старшего сына Томми Шелби. Персонаж Хитона оставался загадкой с тех пор, как стало известно о его участии в проекте в прошлом месяце.

По сюжету Чарльз прошел через жестокую войну, часть которой провел на вражеской территории, после чего попытался начать мирную жизнь. Он давно не видел своего сводного брата Дюка и полностью разорвал связи с кланом Шелби и криминальным миром «Острых козырьков».

Действие продолжения развернется спустя десять лет после Второй мировой войны и будет связано с событиями фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек», где рассказывалось о Томми Шелби (Киллиан Мерфи) и его отношениях с Дюком.

