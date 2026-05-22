Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»

Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Laram/Unsplash

В мире 1,17 млрд человек имеют ментальные расстройства — это на 95% больше, чем в 1990 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Ученые проанализировали 12 типов психических расстройств у мужчин и женщин разных возрастов. Выводы сделаны на основе данных из 204 стран мира за период с 1990 по 2023 год.

Сильнее всего к 2023 году выросла распространенность тревожных расстройств — на 158%, а также депрессии — на 131%. Чаще всего диагнозы фиксировали у девушек в возрасте от 15 до 19 лет.

Авторы исследования подчеркивают, что психические расстройства стали серьезной проблемой для систем здравоохранения всех стран мира, независимо от их ресурсов.

Ранее Международная организация труда ООН сообщила, что 840 тыс. человек ежегодно умирают из-за психосоциальных рисков на рабочем месте. К этим смертям приводят переработки, притеснения на работе и нестабильность занятости. Эти факторы способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств.

Расскажите друзьям
Теги:
ООН