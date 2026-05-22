Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии

Фото: Foo Fighters

Американская рок-группа Foo Fighters выпустила клип на песню «Of All People». Большая часть видео была снята в Тбилиси и других регионах Грузии.

Режиссером ролика выступил Алекс Аси, а главными героями видео стала команда уличных лыжников Buldoz Project Crew. В видео можно заметить сразу несколько узнаваемых мест Тбилиси: спуск в районе Вера, парк «Мзиури», бывший Дворец бракосочетаний, а также другие городские локации.

В описании ролика отдельно отмечено участие грузинской съемочной команды и специалистов локального продакшена Münchhausen Productions. Сам Дэйв Грол признался, что был поражен необычным видом спорта, который показан в клипе.

«Когда мне казалось, что я уже видел все, я открыл для себя BPC и катание без снега. Это либо самый безумный экстремальный спорт, который я видел, либо самый веселый способ гарантированно попасть в больницу — а может, и все сразу». По словам режиссера Алекса Аси, идея сотрудничества появилась после того, как он случайно наткнулся на ролики команды на ютубе.

