Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом

Четверть россиян принимают пищу в кровати и во второй половине дня. Перед сном перекусывают в постели 49% москвичей, причем выбирают они чипсы, сладости и пиццу. Ягоды, фрукты и овощи на ночь едят только 12% горожан.



В кровати занимаются и другими вещами: 57% респондентов листают соцсети в постели, 54% совершают онлайн-покупки, 52% смотрят фильмы и сериалы, 44% работают, 37% учатся или смотрят образовательный контент, 29% читают. Все эти активности, как оказалось, популярнее секса. Им занимаются в спальне только 22% россиян. В Москве таких людей еще меньше — всего 14%.