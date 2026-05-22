Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards

Объявлены победители Каннского кинофестиваля. Главная награда — у Кристиана Мунджиу
«Минотавр» Андрея Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
В Швейцарии 14 июня пройдет референдум об ограничении численности населения
Зендая рассказала, как совмещала работу на съемках «Эйфории», «Одиссеи» и «Дюны»
Россия стала мировым лидером по количеству удаленных приложений из App Store
Власти Бухареста усилили меры безопасности в городе из-за концерта Макса Коржа
Папа римский снова показал жест «сикс севен»
24 мая в Москве на день закроют проезд по Садовому кольцу
Эмералд Феннелл пожалела, что сцену с  подмышками Марго Робби вырезали из «Грозового перевала»
Рослесхоз поддержал законопроект о переоборудовании лесных тропинок под беговые дорожки
Первый поцелуй и тайные взгляды: россияне рассказали о своей школьной любви
У Оззи Осборна будет цифровой ИИ-двойник. Фанаты смогут разговаривать с ним
Пентагон опубликовал новые материалы об НЛО
Зак Брафф рассказал, почему создатели «Клиники» решили сделать продолжение более серьезным
Платье Одиннадцати из «Очень странных дел» передали в Смитсоновский музей
Сериал «Спартак: Дом Ашура» закрыли после первого сезона
Том Харди покинет сериал «Гангстерленд» после второго сезона
Джулия Робертс снимется в экранизации романа «Домашняя экономика» Кэти Хейс
Полиция Канады объявила, что пропавший актер Стюарт МакЛин из сериала «Вирджин Ривер» мог быть убит
Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd
Исследование: москвичи едят в постели чаще, чем занимаются сексом
Эд Ширан ушел из Warner Music спустя 15 лет сотрудничества
Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»
Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона
Зак Креггер: моя экранизация Resident Evil основана на том, как бы я сам действовал в мире игры
Foo Fighters сняли клип «Of All People» в Грузии
Ученые: людей с психическими расстройствами сегодня вдвое больше, чем в 1990 году
В Россию запретили ввозить армянскую минеральную воду «Джермук»

Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию на церемонии Ivor Novello Awards

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Samir Hussein/Getty Images

Фронтмен Radiohead Том Йорк раскритиковал музыкальную индустрию после получения награды Academy Fellowship на церемонии Ivor Novello Awards. Об этом сообщил Rolling Stone.

Йорк исполнил на шоу новую песню «Space Walk», а также акустическую версию трека Radiohead «Jigsaw Falling Into Place». После этого он заявил, что индустрия не обеспечивает артистов даже подобием стабильного дохода.

Видео: NME/YouTube

«Они [звукозаписывающие компании и стриминговые сервисы] продолжают использовать грязные, непрозрачные бухгалтерские трюки, которые применяли крупные лейблы еще в 90-х», — посетовал музыкант.

По мнению Йорка, ситуация должна измениться. «Эта индустрия умрет, и вместе с ней — те, кто ее губит, если вы и дальше будете обесценивать следующее поколение артистов и их фанатов. Просто помните: без нас вы — ничто!» — обратился он к представителям лейблов и дистрибьютерам, посоветовав им заняться делом.

Расскажите друзьям