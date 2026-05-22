Появился первый кадр продолжения «Страстей Христовых» Мела Гибсона

Фото: Lionsgate

Студия Lionsgate показала первый кадр фильма «Воскресение Христа» — продолжения культовой картины «Страсти Христовы» режиссера Мела Гибсона. Создатели ленты также объявили о завершении съемок.

Главную роль Иисуса Христа в новом фильме исполнил финский актер Яакко Охтонен. В оригинальной ленте 2004 года Христа играл Джим Кэвизел, но в продолжении его решили заменить.

По данным Entertainment Weekly, создателям пришлось бы слишком сильно омолаживать актера с помощью CGI, так как события фильма начинаются всего через три дня после распятия.

Роль Марии Магдалины теперь исполняет Мариэла Гаррига. В первой части героиню играла Моника Беллуччи. Гаррига ранее снималась в фильмах «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» и «Миссия невыполнима: Финальная расплата».

По словам Мела Гибсона, новый проект стал одной из самых важных работ в его карьере: «Этот фильм больше, чем просто кино. Это история, которую я хотел рассказать больше двадцати лет».

Продолжение выйдет в двух частях. Первая часть появится в кинотеатрах 6 мая 2027 года, а вторая — 25 мая 2028 года. Оригинальные «Страсти Христовы» стали мировым хитом. Фильм, снятый за 30 млн долларов, собрал более 600 млн в мировом прокате и долгое время оставался самым кассовым независимым фильмом в истории.
 

