Бен Стиллер намерен сняться в комедийном сериале «Protective Custody»

Американский актер Бен Стиллер намерен впервые сыграть главную роль в комедийном сериале. Он ведет переговоры об участии в проекте «Protective Custody», который разрабатывает Apple, сообщил Deadline.
Шоураннерами и сценаристами сериала станут Майк Джадж («Кремниевая долина»), Стив Хели («Частые побочные эффекты») и Дэйв Кинг («Парки и зоны отдыха»). Стиллер выступит исполнительным продюсером.
Актер сыграет опального финансиста, обвиненного в массовом мошенничестве. Герою предстоит освоиться в тюремной иерархии, попытаться спасти свою репутацию и столкнуться с последствиями собственных поступков — и все это в ожидании суда.
Джадж займется режиссурой шоу. Над проектом также поработают Джон Лешер из Red Hour, Бен Сильверман, Говард Оуэнс и Родни Феррелл из Propagate Content, Майкл Ротенберг и Оли Обст из 3 Arts Entertaiment, Нанетт Бурштейн.