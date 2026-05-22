Умер саксофонист Дик Перри, известный по работе с Pink Floyd

Афиша Daily
Фото: davidgilmour

Умер саксофонист Дик Перри, известный по классическим хитам рок-группы Pink Floyd, таким как «Money», «Shine on You Crazy Diamond», «Wish You Were Here» и «Us and Them». Об этом сообщил в соцсетях гитарист коллектива Дэвид Гилмор.

Он рассказал, что Перри скончался утром 22 мая. Ему было 83 года. Что стало причиной смерти музыканта, не уточняется.

Гилмор отметил, что Перри был его другом. На момент начала их сотрудничества Гилмору было 17 лет. «Его чувство ритма и тон делают игру на саксофоне безошибочно узнаваемой — это подпись невероятной красоты», — написал Дэвид.

Перри записывал для Pink Floyd студийные партии, а также участвовал в концертах группы с середины 70-х. В частности, он играл в турах «The Division Bell» и «On an Island».

Перри работал не только с Pink Floyd, но и с другими музыкантами, среди которых Джон Энтвистл из The Who, Рори Галлахер и Lightnin’ Slim.
 

